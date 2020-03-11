Adnan Oktar Suç Örgütü tehdit etti! İşte yeni iddianame

İsrail'e bilgi sızdırdığı konuşulan masonik Adnan Oktar Suç Örgütüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir iddianame hazırlandı. Adnan Oktar'ın bir numaralı şüpheli olduğu iddianamede, toplam 18 şüpheli yer aldı. Ana davadan tutuklu bazı şüphelilerin, müştekileri şikâyetlerinden vazgeçirmek için cezaevinden tehditte bulunduğu iddianamede yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen 113 sayfalık iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Adnan Oktar ve grubunun yargılandığı 226 sanıklı ana davayla birleştirme talebiyle gönderildi. Bir numarasında şüpheli Adnan Oktar'ın bulunduğu iddianamede Mustafa Kuşcu, Hakan Kurtul, Mehmet Ender Daban, Pelin Akçalı, Serdar Dayanık, Cemil Gültekin, Hayri Muhammet Kes, Hüsnü Erel Aksoy, Kübra Kartal, Mustafa Işık, Celal Özbektaş, Burak Sanver, Mehmet Alp Ünlü, Nilüfer Ayır, Abdulkadir Erhan Keskin, Turgut Aksu ve İpek Esra Uçar yer aldı. Şüpheliler hakkında "Nitelikli cinsel saldırı", "Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlamalarında bulunuldu.

VAZGEÇİREMEDİKLERİNE SOSYAL MEDYADAN İFTİRA ATTILAR

İddianamede, bir kısım şüphelilerin, şikayetlerinden vazgeçirmeye çalıştıkları şikayetçileri ikna edememeleri ardından şikayetçiler hakkında karalama amaçlı karşı dosya hazırlayarak, baskı altına almayı planladıkları, bazı şüphelilerin ise sosyal medya hesaplarından sosyal medya ile basında çıkan örgüt davasına ilişkin propaganda amaçlı yazılar yazdıkları kaydedildi.

CEZAEVİNDEN DIŞARIDAKİ ŞİKAYETÇİLERE TEHDİT

Tutuklu sanıklardan Mustafa Işık’ın Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunmasına karşın müştekileri tehdit yöntemiyle şikayetlerinden vazgeçirmek için zorladığının belirtildiği iddianamede, örgütün imamlarından Mehmet Alp Ünlü’nün müşteki Ö.M.’nin cep telefonuyla ilgili araştırma yaptırdığının tespit edildiği belirlendi.

EROTİK SİTELERE GİRİP GİRMEDİĞİNE KADAR ARAŞTIRMIŞLAR

İddianamede, Ünlü’nün bir telekomünikasyon şirketinde çalışan şüpheli Nilüfer Ayır’ı arayarak müşteki Ö. M.’nin faturasını ödeyip ödemediğine, erotik sitelere girip girmediğine ilişkin bilgiler edinmeye çalıştığı ifade edildi.

İddianamede şüphelilerin, ‘Nitelikli cinsel saldırı’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak’ ve ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçlarından cezalandırılması talep edildi.

İHA - DHA