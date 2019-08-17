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17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:48:35 | Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:52:42

Adnan Oktar suç örgütü, Nazarbayev'in kardeşini dolandırıp yat almış

Adnan Oktar grubuna yönelik iddianamede örgütün, Kazakistan’ın kurucu lideri Nursultan Nazarbayev’in kardeşini dolandırıp, parasıyla İstanbul'da Oktar’a yat aldıkları yer aldı.

Adnan Oktar örgütüne yönelik soruşturmada her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü hakkındaki iddianamede, MASAK raporlarının yer aldığı bölümde, Adnan Oktar ve örgüt üyelerinin farklı ülkelerdeki finansal faaliyetlerine yer verildi. Bunlar arasında ilginç bazı bilgiler ortaya çıktı.

İddianamedeki ifadelere göre, Tahsin Akkaş ve Gökalp Barlan adlı örgüt üyeleri, Şeyh Bin Tallal aracılığı ile Suudi Arabistan'a sızıp Suudi Krallığı'nın sekreterini kendilerine bağlayarak Türkiye'ye getirdi. Örgüt, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in kardeşini bile dolandırıp elde ettiği parayla Oktar'a yat aldı.

6 MİLYONLUK YAT

Yurtdışındaki bağlantılarla ilgili bilgi veren Şüpheli Ceyhun Gökdoğan, "Kazakistan'da Seyhun Sanda başka örgüt üyeleriyle birlikte Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in kardeşi Bolat Nazarbayev ve eşi Maria Nazarbayev'e güven vererek dostluk kurdular. Daha sonra inşaat yapmak bahanesiyle bu kişilerden milyonlarca para alarak Kazakistan'dan kaçtılar. Nazarbayev Ailesi'nden dolandırılan paralarla Adnan Oktar'a 6 milyon euro değerinde bir yat aldılar" dedi.

SUUDİ SEKRETERE TUZAK

Daha önceden örgütte yer alan ve iddianamede müşteki olan Özkan Mamati ise ifadesinde örgütün Suudi Arabistan'a nasıl sızdığını şöyle anlattı:

"Arabistan ile alakalı olarak, Tahsin Akkaş ve Gökalp Barlan'a görev verildi. Bu iki isim Arabistan'a yerleşti. Burada nüfuzlarını artırmak için Heba isimli Suudi Arabistan Kralı'nın sekreterini kendilerine bağladılar. Hatta turnike denilen örgütün fuhuş tuzağına çektiler."

ADNAN OKTAR İLE TANIŞTIRMIŞLAR

Özkan Mamati ifadesinde Suudi Arabistan Kralı'nın sekreteri olan Heba isimli kadının Türkiye'ye getirilerek Adnan Oktar ile tanıştırıldığını söyledi. Mamati şunları kaydetti:

"Ferit Erdem Rahvancı'nın planı hazırladığı, Şeyh Bin Tallal ile görüşüp Gökalp ve Tahsin'i Arabistan'a gönderdiğini öğrendim. Suudi Arabistan'da bazı gazetelere haber olup kendilerini ticari olarak tanınır hale getirdiler. Bir gece Adnan Oktar aniden Gökalp Barlan ile Tahsin Akkaş'a Suudi Arabistan faaliyetlerini acil olarak durdurup Türkiye'ye dönme emri verdi. Mal varlıklarını dahi bırakıp apar topar döndüler."

(Akşam Gazetesi)

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