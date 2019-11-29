  • Bist 100
    106904
  • Dolar
    5,7434
  • Euro
    6,3250
  • Altın
    269,7120
İstanbul
7 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Belçika uyruklu 2 terörist sınır dışı edildi Belçika uyruklu 2 terörist sınır dışı edildi
Hakkarili öğrenciler hayallerindeki enstrümanlara kavuştu Hakkarili öğrenciler hayallerindeki enstrümanlara kavuştu
Filistinli tarihçi: BM'nin 1947'deki Filistin'i bölme kararı temelden haksız bir düşünce Filistinli tarihçi: BM'nin 1947'deki Filistin'i bölme kararı temelden haksız bir düşünce
Fitch Ratings: Türkiye 2020’de daha fazla istikrar kazanabilecek Fitch Ratings: Türkiye 2020’de daha fazla istikrar kazanabilecek
İpek böceği destekleme ödemeleri başlıyor İpek böceği destekleme ödemeleri başlıyor
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında yeni gelişme! Tüm tahliye talepleri reddedildi Adnan Oktar organize suç örgütü davasında yeni gelişme! Tüm tahliye talepleri reddedildi
Rusya'nın Libya'da artan nüfuzu ABD politikasını değişime zorluyor Rusya'nın Libya'da artan nüfuzu ABD politikasını değişime zorluyor
Tokat'ta drift yapan bir sürücü 9 bin 281 TL para cezası aldı Tokat'ta drift yapan bir sürücü 9 bin 281 TL para cezası aldı
AK Parti'li Arslan'dan CHP eleştirisi: Eski alışkanlıklarından kurtulamayacağını tekrar tekrar teyit ediyor AK Parti'li Arslan'dan CHP eleştirisi: Eski alışkanlıklarından kurtulamayacağını tekrar tekrar teyit ediyor
Mevcut sistemlerle engellemesi imkansız yeni nesil kıtalararası füze Mevcut sistemlerle engellemesi imkansız yeni nesil kıtalararası füze
Suriye'de yakalanıp Gaziantep'e getirilen DEAŞ'lı iki kadın tutuklandı Suriye'de yakalanıp Gaziantep'e getirilen DEAŞ'lı iki kadın tutuklandı
İçişleri Bakanlığı: Belçika uyruklu 2 DEAŞ'lı sınır dışı edildi İçişleri Bakanlığı: Belçika uyruklu 2 DEAŞ'lı sınır dışı edildi
Başkan Erdoğan ile Al Sarraj'ın attığı imza, Mısır ve Yunanistan'ı telaşa soktu Başkan Erdoğan ile Al Sarraj'ın attığı imza, Mısır ve Yunanistan'ı telaşa soktu
MasterChef Güzide sarayda yaşıyor! 7 milyonluk evi sosyal medyada olay yarattı MasterChef Güzide sarayda yaşıyor! 7 milyonluk evi sosyal medyada olay yarattı
Bakan Albayrak duyurdu! Yerli reyting şirketimiz kuruldu Bakan Albayrak duyurdu! Yerli reyting şirketimiz kuruldu
Fitch Ratings: Türkiye 2020’de daha fazla istikrar kazanabilecek Fitch Ratings: Türkiye 2020’de daha fazla istikrar kazanabilecek
Kapıkule'de yeni rekorlar yolda Kapıkule'de yeni rekorlar yolda
Türkiye'de gündem olan Nadire Nine! 'Bayrak benim milli gururum' Türkiye'de gündem olan Nadire Nine! 'Bayrak benim milli gururum'
Adana Büyükşehir Belediyesinden çıkarılan 3 işçiye ilçe belediyesi sahip çıktı Adana Büyükşehir Belediyesinden çıkarılan 3 işçiye ilçe belediyesi sahip çıktı
Şehit yakınları ve gazilerden Diyarbakır annelerine destek ziyareti Şehit yakınları ve gazilerden Diyarbakır annelerine destek ziyareti
'Kış lastiği' uygulaması lastikçilerde yoğunluk oluşturdu 'Kış lastiği' uygulaması lastikçilerde yoğunluk oluşturdu
Türk ve BMMYK heyetleri Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerini ele aldı Türk ve BMMYK heyetleri Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerini ele aldı
Şapinuva Antik Kenti'nde 3500 yıllık insan kafatası ve uyluk kemiği bulundu Şapinuva Antik Kenti'nde 3500 yıllık insan kafatası ve uyluk kemiği bulundu
Şehitlerimizi uğurluyoruz Şehitlerimizi uğurluyoruz

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Kasım 2019 Cuma 17:58:43 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 18:05:53

Adnan Oktar organize suç örgütü davasında yeni gelişme! Tüm tahliye talepleri reddedildi

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın son duruşmasında flaş karar çıktı. Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, mevcut delil durumu, henüz sanık savunmalarının tamamlanmamış olması, istenen cezaların üst sınırını dikkate alarak tüm tahliye taleplerini reddetti. Duruşmaya 3 Aralık’ta devam edilecek.

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 43. duruşmasına, sanık savunmalarının alınmasıyla devam edildi.

"10 BİN LİRA EMEKLİ MAAŞI..."

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 161'i tutuklu 165 sanık ile avukatları katıldı. Bazı müştekiler ve avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada "örgüt üyeliği" suçundan yargılanan tutuklu sanık Fatma Ceyda Ertüzün savunma yaptı.

1998 yılında bir trafik kazasında yaşamını yitiren eski DYP milletvekili Tevfik Ertüzün'ün eşi olan sanık Ertüzün, geçimini, eşinden kalan 10 bin lira emekli maaşıyla karşıladığını söyledi.

MÜŞTEKİ AVUKATLARININ SORULARINA CEVAP VERMEDİ

Eşinden ve babasından kalan mirası "infak" adı altında örgüte devrettiği iddialarını kabul etmediğini öne süren Ertüzün, "Adnan Bey ne bizim mirasımızı bilir, ne de ilgilenir. Zaten ihtiyacı da yoktur. Babamdan bana verilen gayrimenkulleri kardeşim Oktar Babuna'nın Amerika'daki tedavi masraflarına harcadım." dedi.

Ertüzün, savunmasının devamında bir takım siyasi isimler ve bürokratlarla görüştüğünü, bunu siyasi çıkar için değil Allah rızası için yaptığını öne sürdü, müşteki avukatlarının sorduğu sorulara ise cevap vermedi.

Diğer sanıklar da kendilerine iftira atıldığını belirterek, suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

TÜM TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Savunmaların ardından, yasal süre gereği sanıkların aylık tutukluluk incelemesine geçildi.

Söz alan duruşma savcısı, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, mevcut delil durumu, henüz sanık savunmalarının tamamlanmamış olması, istenen cezaların üst sınırını dikkate alarak tüm tahliye taleplerini reddetti.

Duruşmaya 3 Aralık'ta devam edilecek.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ