Adnan Oktar’ın avukatlarından itirafçı olacaklara baskı ve tehdit!

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince elebaşı Adnan Oktar ve örgüt üyelerine yönelik geçtiğimiz yıl Temmuz ayınca operasyon düzenlenmişti. Operasyon ardından yürütülen soruşturma kapsamında da geçtiğimiz aylarda Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik iddianame hazırlandı.

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianamede skandal gerçek gün yüzüne çıktı. Cezaevindeki örgüt mensupları arasından itirafçı çıkmaması için örgüt şüphelileri ve örgüt avukatları tarafından mensuplara baskı yapıldığı belirtildi. İtirafçı olacağından şüphelendikleri kişileri örgüt şüphelilerinin avukatlara bildirdiği itirafçı ifadelerinde yer aldı. İddianamede, örgüt lideri Adnan Oktar'ın talimatları örgüt avukatları tarafından notlara yazılarak cezaevindeki görüş kabininde iletildiği ortaya çıktı.

(Sabah)