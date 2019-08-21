Adnan Oktar’ın avukatlarından itirafçı olacaklara baskı ve tehdit!
Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik hazırlanan iddianamede skandal gerçek gün yüzüne çıktı. İddianamede, örgüt avukatlarının Adnan Oktar’ın talimatlarını tutuklu bulunan örgüt mensuplarına görüşme kabininde yazılı bir kâğıtla ilettikleri belirtildi. Ayrıca cezaevindeki örgüt şüphelilerinin itirafçı olacağından şüphelendiği kişilere baskı yaptığı ve bu kişileri örgüt avukatlarına bildirdiği ifadelere yansıdı. Avukatların itirafçı olacağını düşündüğü şüphelileri tehdit ettiği de ortaya çıktı.
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince elebaşı Adnan Oktar ve örgüt üyelerine yönelik geçtiğimiz yıl Temmuz ayınca operasyon düzenlenmişti. Operasyon ardından yürütülen soruşturma kapsamında da geçtiğimiz aylarda Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik iddianame hazırlandı.
Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianamede skandal gerçek gün yüzüne çıktı. Cezaevindeki örgüt mensupları arasından itirafçı çıkmaması için örgüt şüphelileri ve örgüt avukatları tarafından mensuplara baskı yapıldığı belirtildi. İtirafçı olacağından şüphelendikleri kişileri örgüt şüphelilerinin avukatlara bildirdiği itirafçı ifadelerinde yer aldı. İddianamede, örgüt lideri Adnan Oktar'ın talimatları örgüt avukatları tarafından notlara yazılarak cezaevindeki görüş kabininde iletildiği ortaya çıktı.
(Sabah)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu, 2'si ağır 3 askerimiz yaralandı
- Gündemi sarsan orman memuru iddiası! Yangınları söndürmekte kullanılan karşı ateş yöntemi nedir?
- AK Partili Mehmet Muş: İP, CHP ve HDP'nin vagonu haline gelmiştir
- AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü: Gül, Davutoğlu ve Babacan davet edilmedi
- Adnan Oktar’ın avukatlarından itirafçı olacaklara baskı ve tehdit!