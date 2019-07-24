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Adnan Oktar iddianamesinde dikkat çeken Hakan Atilla detayı! Adnan Oktar iddianamesinde dikkat çeken Hakan Atilla detayı!

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24 Temmuz 2019 Çarşamba 20:17:57 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 20:20:15

Adnan Oktar iddianamesinde dikkat çeken Hakan Atilla detayı!

Adnan Oktar Suç Örgütü’ne yönelik hazırlanan iddianamede çarpıcı Hakan Atilla detayı dikkat çekti. Amerika’da 32 ay tutuklu bulunması ardından dün tahliye edilen Atilla’nın davasında bilirkişi olarak görev yapan Jonathan Schanzer’in 17-25 Aralık kumpasından önce Adnan Oktar’ın misafiri olduğu, bu süreçte tüm masraflarının örgüt tarafından karşılandığı öğrenildi.

Schanzer’in bu ziyarette üst düzey görevlilerle ABD’de Hakan Atilla davası olarak bilinen dava konuları ile alakalı görüştüğü ve bilgi topladığı da belirlendi. Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle ilgili dava kapsamında, 27 Mart 2017'de New York'ta gözaltına alınmış ve davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. 32 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan Atilla ile ilgili geçtiğimiz günlerde tamamlanan Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik iddianamede ilginç bir detay dikkat çekti.

KUMPAS ÖNCESİ MİSAFİR OLMUŞ

İddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü'nce gerçekleştirilen 17/25 Aralık Darbe Girişimi öncesinde ABD ülkesinde faaliyet gösteren FDD (Foundaton For Defense Of Democracies) isimli düşünce kuruluşunun üyesi olan Jonathan Schanzer isimli şahsın Türkiye'ye geldiği kaydedildi. Schanzer'in ülkemizde Adnan Oktar Suç Örgütü tarafından misafir edildiği ve misafir edildiği süre boyunca masraflarının bu örgüt tarafından karşılandığı anlatıldı.

Schanzer'in örgüt lideri Adnan Oktar ile görüştüğü, bu şahsın kamuoyunda ABD'de görülmüş olan Hakan Atilla davasında bilirkişi olarak görevlendirilmiş olduğu belirtildi. İddianamede, ABD'de görülmüş olan bu dava sürecinde FETÖ üyesi olan bir kısım şahısların da tanık olarak dinlendikleri ve bu davanın uluslararası kamuoyunda FETÖ tarafından Türkiye aleyhine propaganda malzemesi olarak kullanıldığı ifade edildi.

İddianamede ayrıca, "Ülkemizde gerçekleştirmek istenen 17/25 Aralık Darbe Girişimi başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra aynı tertibin ABD ülkesinde kamuoyunda Hakan Atilla Davası olarak bilinen dava ile gerçekleştirilmek istendiği ve bu davanın bilirkişilerinden birinin de Adnan Oktar Suç Örgütü tarafından 17/25 Aralık Darbe Girişiminden önce ülkemizde misafir ettirilen ve bu Darbe Girişimine konu hususlarla ilgili bilgi toplattırılan Jonathan Schanzer isimli şahıs olduğu görülmektedir" denildi.

ÜST DÜZEY GÖREVLİLERLE GÖRÜŞTÜ

Konu ile ilgili yine iddianamede, Schanzer'in ülkemizde misafir edildiği süreçte üst düzey görevlilerle ABD'de Hakan Atilla davası olarak bilinen dava konuları ile alakalı görüştüğü ve bilgi topladığı da ifade edildi.

Ayrıca, müşteki sıfatıyla ifade veren C.Ö. isimli şahıs ifadesinde, Reza Zarrab'ın ABD'de görülen davası başlamadan önce Adnan Oktar'ın davada bilirkişi olarak bulunan Jonathan Schanzer ve Mark Dubowitz ile görüşmek istediğini ve bunlarla bağlantıya geçip görüşme ayarlamasını istediğini anlattı. Uzun bir süre bu kişilerle görüşme yaptıktan sonra 2013 veya 2014 yıllarında Türkiye'ye gelip Adnan Oktar ile görüşmelerini sağladıklarını, geldiklerinde şüpheliler Aylin Atmaca ve Burak Abacı'nın onları karşıladıklarını ve görüşmelerde yanlarında olduklarını ifade etti.

(SABAH)

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