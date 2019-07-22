22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:33:11 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:34:54
Adnan Oktar davasında flaş gelişme! 44 gün aralıksız duruşma yapılacak
Adnan Oktar davasına ilişkin gelen son dakika bilgisine göre aralıksız 44 gün duruşma yapılacağı belirtildi. Duruşma 17 Eylül'de Silivri'de başlayacak.
Adnan Oktar ve grubuna yönelik hazırlanan 171'i tutuklu 226 şüpheliye yönelik iddianame kabul edildi. Şüpheliler, 17 Eylül'de Silivri'de hakim karşısına çıkacak. Davanın 44 gün boyunca aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi.
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