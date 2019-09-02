Adli yıl açılış töreni başladı! 2019 yeni adli yıl bugün açılıyor..

Adli yıl açılış töreni başladı. Adli yıl açılış töreni ile yeni adli yıl açılmış oldu. 20 Temmuz 2019 tarihinde başlayan adli tatil, bugün itibari ile sona eriyor. Adliyelerde işleri olan vatandaşlar adli tatil süresinin ne zaman biteceğini merak ediyordu. Yeni adli yıl, genelde 1 Eylül'de başlıyor. Ancak bu yıl 1 Eylül'ün haftasonuna denk gelmesi nedeni ile Adli Yıl Açılış Töreni 2 Eylül Pazartesi günü yani bugün yapılıyor.

Vatandaşlar bugün itibari ile adliyelerdeki işlerini yapabilecek. Bugün itibari ile yargılamalar başlayacak.

20 Temmuz'da başlayan adli tatil boyunca adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara baktı. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verildi.

Yüksek yargı organları Danıştay ve Yargıtayda da bu süreçte nöbetçi heyetler görev yaptı. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamında yer almadı.

ADLİ YIL AÇILIŞ KONUŞMASI

Adli yıl açılış konuşmasını Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit yapıyor. Yargıtay Başkanı Cirit adli yıl açılışında önemli açıklamalarda bulunarak, "Yargı Reformu Stratejisi'nde öngörülen 9 amacın gerçekleştirilmesi, adalet sistemimizin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak. Yargının bağımsız olması, hukuk devletinin değişmez ilkesidir" ifadelerinde bulundu.

Yargıtay Başkanı Cirit 'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Yargı Reformu Stratejisi'nde öngörülen 9 amacın gerçekleştirilmesi, adalet sistemimizin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak.

Hakimlerin coğrafi teminatının olması, yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi açısından olumlu bir adımdır

Adli yıl açılışlarının halkın huzurunda, tüm tarafların katılımıyla şeffaf ve demokratik şekilde yapılması önemlidir."