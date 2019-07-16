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16 Temmuz 2019 Salı 12:22:00 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 12:22:44

Adli tatil kaç gün? Adli tatil 2019 ne zaman başlıyor?

Ülkemizde her yıl belli bir dönemde Hakim, Savcı, adliye çalışanları ve avukatların rahatça izinlerini kullana bilmesi için adli tatil uygulaması yapılıyor, adliyede işleri olan vatandaşlar ve çalışanlar "Adli tatil kaç gün? Adli tatil 2019 ne zaman başlıyor?" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. Adli tatil, yargıda toplu izin kullanımı anlamına geliyor. Her ne kadar tatil olsa da bazı davalar görülmeye devam ediyor. Tüm merak edilenleri haberimizde sizler için derledik...

Her sene Temmuz ayının gelmesiyle birlikte Adliyede işleri olan vatandaşlar Adli tatil 2019'un kaç gün süreceğini ve ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini merak ediyor. Yargı çalışanlarının toplu olarak izne çıktığı adil tatil, her sene aynı tarihler arasında yapılıyor. Sık sorulan sorular içinde, Adli tatilde duruşma yapılır mı? Tamamen bir kapanma söz konusu değil, bazı davalar hala devam ediliyor. İşte haberimizin detayları...

ADLİ TATİL KAÇ GÜN?

Yapılan son düzenleme ile ülkemizde adli tatil her yıl Temmuz ayı ve Eylül ayını kapsar, mevcut uygulamada adli tatilin toplam süresi 42 gündür.

ADLİ TATİL 2019 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Belli zamanlarda adli işlemleri yapan kamu görevlilerinin, hakim, savcı ve avukatların yıllık izinlerini rahatça kullanabilmeleri amacıyla ülkemizde belli bir zaman aralığı içerisinde adli tatil adı verilen dönem içerisinde duruşma işlemleri (bazı duruşma işlemleri hariç) ve belli adli işlemler yapılmamaktadır. Örneğin adli tatil içerisinde yapılan bir karar tebligatı kararın kesinleştirilebilmesi için adli tatilden sonraya ertelenecektir.

Yapılan son düzenleme ile ülkemizde adli tatil her yıl Temmuz ayının 20’sinde başlar ve Eylül ayının 1’ine kadar devam eder, Eylül ayının 1’in de ise yeni adli yılın açılışı yapılır.

ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN İŞLEMLER NELERDİR?

Adli tatilde görülen işlemleri hukuk mahkemeleri ve ceza mahkemeleri olarak ikiye ayırmak daha faydalı ve anlaşılır olacaktır.

Buna göre Hukuk Mahkemelerinde aşağıdaki işlemler adli tatil süresi içerisinde de görülmektedir. (6100 Sayılı HMK Madde 103)

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, hakkında karar verilmesi.

b) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçiler tarafından açılan davalar

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davalar

ç) Her çeşit nafaka ile soybağı dava ve işleri

d) Velayet ve Vesayete işlemlerine ilişkin dava ve işler

e) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

f) Adli Tatilde yapılmasına karar verilen keşif işlemleri

g) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

h) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ı) Kanunda acil yapılması (İvedi) gerekli görülen veya tarafların birinin talebi üzerine mahkemece acil olarak görülmesine karar verilen dava ve işler.

i) Çekişmesiz yargı işleri.

k) Deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

Yukarıda belirttiğimiz bu işlemlerden birinin yapılmasının adli tatilden sonraya bırakılması tarafların anlaşması veya mevcut olan tarafın talebi üzerine mümkündür,

Yine adli tatil süresi içerisinde yukarıda belirttiğimiz dava ve işlemler haricinde, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçeleri, yenileme dilekçeleri, her türlü tebligat, ilam verilmesi, dosyanın başka bir mahkemeye gönderilmesi veya Bölge Adliye Mahkemesi ile Yargıtay’a gönderme işlemleri yapılabilir. Bu işlemler İlk derece mahkemeleri ile birlikte bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemeleri içinde geçerlidir.

Hukuk mahkemelerinde yapılan işlemlerde, adli tatile tabi dava ve işlemlerde, kanuni sürenin son günü adli tatile rastlarsa, bu süre herhangi bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

Ceza Mahkemelerinde Adli Tatil süresi içerisinde aşağıdaki dava ve işlemler yapılmaktadır. (5271 Sayılı CMK.nın 331. Md.)

a) Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi (acele) sayılacak diğer hususların tatil süresi içinde ne şekilde yerine getirileceği, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca

b) Adli Tatil süresince Bölge Adliye Mahkemeleri ile Yargıtay, yalnız tutuklu hükümlere ilişkin veya Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu gereğince görülen işlerin incelemelerini yapar.

c) Adlî tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış sayılır.

ADLİ TATİL İÇERİSİNDE DURUŞMA YAPILABİLİR Mİ?

Adli tatil içerisinde normalde mahkemelerde duruşma yapılmamaktadır ancak belli davaların duruşmaları adli tatil olsa bile yapılabilir,  Örneğin tutuklu dava dosyaları veya kovuşturma işlemlerinin acele yapılması gerekli dava dosyalarının duruşmaları adli tatil olsa bile yapılmaya devam edilir. Adli tatil içerisinde Ceza ve Hukuk mahkemelerinin kararlarının kesinleştirme işlemleri yapılmaz, kesinleştirme tarihinin adli tatil süresi içerisine denk gelmesi halinde bu işlem adli tatilden sonra yapılır.

ADLİ TATİL NEDİR?

Adli tatil her yıl 20 Temmuzda başlayıp 31 Ağustos’ta son bulmaktadır. Bu tarihler arasında mahkemeler tarafından  belli dava ve işlere bakılmamaktadır. Adli tatildeki amaç Hakim, Savcı ve diğer yargı çalışanlarının senelik izinlerini bu tarihler arasında rahatça kullanabilmelerine olanak sağlamaktır. Adli tatil döneminde yargı sisteminin bir parçası olan avukatlarında kendilerine ve ailelerine vakit ayırmalarına, tatil yapmaları için  imkan sağlanmış olur.

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