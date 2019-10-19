19 Ekim 2019 Cumartesi 10:10:16 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 10:10:48
Adıyaman'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Adıyaman kırsalında düzenlenen operasyonda iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, silahlı iki teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.
(AA)
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