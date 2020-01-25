Adıyaman cezaevi boşaltılıyor! Adıyaman cezaevi nerede?

Elazığ'daki 6.8'lik deprem sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremde hasar gören Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılacağını açıkladı. Bakan Soylu, Adalet Bakanlığı ile Adıyaman Cezaevi'ni boşaltılmasının doğru olabileceği konusunda karar alındığını ifade etti. Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada, kısmi çatlaklar oluşan Adıyaman Cezaevi'ndeki 814 hükümlü ve tutuklu Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'a nakledilmeye başlandığını duyurdu. Vatandaşlar Adıyaman cezaevi nerede? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

ADIYAMAN CEZAEVİ NEREDE?

Adıyaman Cezaevi, Varlık, Tekel Cad., 02240 Adıyaman Merkez/Adıyaman adresinde yer alıyor.

ADIYAMAN CEZAEVİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adıyaman E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Telefon : 0416 216 11 10- 216 30 10

Fax : 0416 216 4819

Kurum Cep : 0506 600 6102

Web : http://www.adiyamanecik.adalet.gov.tr/

Adres : Varlık Mah. Mehmetçik Cad. No:55 Merkez/ADIYAMAN