'Adım atılmazsa tedbirimiz hazır'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'yle sağlanan güvenli bölge mutabakatını değerlendirdi. “Gereken adımlar sahada hızlıca atılmazsa, her türlü tedbirimiz zaten hazır” diye konuştu.
Büyükelçiler Konferansı Samsun'daki toplantıyla devam etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “Suriye’de bir taraftan terörle mücadele ediliyor. Amerika’yla oradaki terör koridorunu ortadan kaldırmak, onun yerine barış koridoru ya da güvenli bölge oluşturmak için çalışıyoruz. Çünkü bu bizim için hayati derecede önemlidir. Bir güvenlik meselesidir” dedi.
ÇİFTE STANDART GÖRÜYORUZ
Oluşturulması planlanan güvenli bölgenin Münbiç’e benzemeyeceğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi: “Kolay bir bölgede yaşamıyoruz. Terörle mücadelede ikiyüzlülüğü ve çifte standartları görüyorsunuz. Biz terörün her türlüsüyle mücadele ediyoruz. Etrafımıza baktığımız zaman Karabağ Bölgesi, Gürcistan’daki itilaflar, Rusya-Ukrayna gerilimleri, Kırım’ın durumu. Moldova’daki itilaflar var. Bunların hepsinin risk potansiyelleri var. Bunlar bölgedeki gerginliği artırıyor. Arada bir volkanik dağlar gibi püskürme oluyor. Bunların çözümü çok kolay değil.
SÜREÇ MÜNBİÇ GİBİ OLMAYACAK
Elimizden gelen katkıyı veriyoruz. Güneyimize gittiğiniz zaman sıcak çatışmalar var. Irak’ta şimdi seçimden sonra düzeliyor. En çok destek veren biziz. Suriye’de bir taraftan terörle mücadele, dün de söylediğimiz gibi Amerika’yla oradaki terör koridorunu ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Ama bu çalışma süreci Münbiç gibi olmayacak buna müsaade etmeyeceğiz. Bir oyalama sürecine kesinlikle müsaade etmeyiz. Gereken adımlar sahada hızlıca atılmazsa, her türlü tedbirimiz zaten hazır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerekeni yapacağız. Ya birlikte çalışarak temizleyeceğiz ya da biz tek başımıza bunu yapacağız. Tıpkı Afrin’de olduğu gibi tıpkı Fırat Kalkanı’nda olduğu gibi.”
SAHADA MASADA GÜÇLÜ DİPLOMASİ
Bakan Çavuşoğlu, “Tüm bunlar neyi gerektirir? Etrafınızdaki var olan sorunların çözümünü, inisiyatif alabilmeyi. Sahada yeri geldiği zaman mücadeleyi, yeri geldiği zaman da başka bir stratejiyi gerektirir. Sahada ve masada güçlü diplomasi gerekir. O yüzde bizim için 11. Büyükelçiler Konferansı’nın teması da sahada ve masada güçlü bir diplomasidir. Artık sahada kazandıklarımızı masada kaybetmiyoruz, kaybetmeyeceğiz. Masada kazandıklarımızı da sahada kaybetmek yok. Birbirini destekleyecek” diye konuştu.
BANDIRMA VAPURU'NA ZİYARET
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki büyükelçiler, 11. Büyükelçiler Konferansı'nın son gününde, Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla Samsun'a gitti. Bakan Çavuşoğlu ve beraberindekiler, Milli Mücadele'nin sembollerinden Bandırma Vapuru'nun benzer ölçülerdeki maketi olan Bandırma Gemi Müze'yi ziyaret etti. Rehber eşliğinde müzeyi gezen Çavuşoğlu ve beraberindekiler, toplu fotoğraf çektirdi. Daha sonra Bakan Çavuşoğlu ve büyükelçiler, Anıt Park'a geçti. Çavuşoğlu'nun anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Çavuşoğlu, ardından Anıt Defteri'ni imzaladı.
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