'Adım atılmazsa tedbirimiz hazır'

Büyükelçiler Konferansı Samsun'daki toplantıyla devam etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “Suriye’de bir taraftan terörle mücadele ediliyor. Amerika’yla oradaki terör koridorunu ortadan kaldırmak, onun yerine barış koridoru ya da güvenli bölge oluşturmak için çalışıyoruz. Çünkü bu bizim için hayati derecede önemlidir. Bir güvenlik meselesidir” dedi.

ÇİFTE STANDART GÖRÜYORUZ

Oluşturulması planlanan güvenli bölgenin Münbiç’e benzemeyeceğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi: “Kolay bir bölgede yaşamıyoruz. Terörle mücadelede ikiyüzlülüğü ve çifte standartları görüyorsunuz. Biz terörün her türlüsüyle mücadele ediyoruz. Etrafımıza baktığımız zaman Karabağ Bölgesi, Gürcistan’daki itilaflar, Rusya-Ukrayna gerilimleri, Kırım’ın durumu. Moldova’daki itilaflar var. Bunların hepsinin risk potansiyelleri var. Bunlar bölgedeki gerginliği artırıyor. Arada bir volkanik dağlar gibi püskürme oluyor. Bunların çözümü çok kolay değil.

SÜREÇ MÜNBİÇ GİBİ OLMAYACAK

Elimizden gelen katkıyı veriyoruz. Güneyimize gittiğiniz zaman sıcak çatışmalar var. Irak’ta şimdi seçimden sonra düzeliyor. En çok destek veren biziz. Suriye’de bir taraftan terörle mücadele, dün de söylediğimiz gibi Amerika’yla oradaki terör koridorunu ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Ama bu çalışma süreci Münbiç gibi olmayacak buna müsaade etmeyeceğiz. Bir oyalama sürecine kesinlikle müsaade etmeyiz. Gereken adımlar sahada hızlıca atılmazsa, her türlü tedbirimiz zaten hazır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerekeni yapacağız. Ya birlikte çalışarak temizleyeceğiz ya da biz tek başımıza bunu yapacağız. Tıpkı Afrin’de olduğu gibi tıpkı Fırat Kalkanı’nda olduğu gibi.”

SAHADA MASADA GÜÇLÜ DİPLOMASİ

Bakan Çavuşoğlu, “Tüm bunlar neyi gerektirir? Etrafınızdaki var olan sorunların çözümünü, inisiyatif alabilmeyi. Sahada yeri geldiği zaman mücadeleyi, yeri geldiği zaman da başka bir stratejiyi gerektirir. Sahada ve masada güçlü diplomasi gerekir. O yüzde bizim için 11. Büyükelçiler Konferansı’nın teması da sahada ve masada güçlü bir diplomasidir. Artık sahada kazandıklarımızı masada kaybetmiyoruz, kaybetmeyeceğiz. Masada kazandıklarımızı da sahada kaybetmek yok. Birbirini destekleyecek” diye konuştu.