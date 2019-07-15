Adım adım FETÖ ihaneti

19.45 GENELKURMAY'DA HAREKETLİLİK

MİT Müsteşarı Hakan Fidan, gelen ihbarı değerlendirmek üzere 18.00 sularında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın yanına gitti. Fidan'la görüşmesinin ardından Orgeneral Akar, saat 19.08’de Türk hava sahasını askeri uçuşlara kapatan emrini yayımladı. Bu gelişmelerin ardından Genelkurmay koridorlarında darbeci askerlerin hareketlenmesi ciddi bir şekilde artış gösterdi.

20.48 TEBLİĞCİ DİŞLİ KARARGÂHTA

Cutacıların sabaha karşı 03.00’te yapmayı planladığı darbe öne çekildi. Darbeyi Orgeneral Akar’a tebliğ edecek olan Tümgeneral Mehmet Dişli o sırada evindeydi. Akar’ın Başdanışmanı Kurmay Albay Orhan Yıkılkan, kendisini saat 20.35’te arayıp karargâha gelmesini istedi. Paris caddesindeki lojmanından kendi arabasıyla hemen yola çıkan Dişli, saat 20.45’te nizamiyeden içeri girdi. Üç dakika sonra ise karargâhtaydı..

20.51 AKAR'DAN GİRİŞİMİNE SERT TEPKİ

Tümgeneral Dişli (1) , çantasını bıraktıktan sonra yanında Albay Yıkılkan (2) olduğu halde merdivenlerden Orgeneral Akar’ın makamının bulunduğu komutanlık katına doğru çıktı. Kısa bir süre sonra tek başına Genelkurmay Başkanı’nın odasından içeri girerek darbenin gerçekleştirilmekte olduğunu Akar'a tebliğ etti. Akar “Ne diyorsun ulan sen, ne operasyonu, sen manyak mısın…” diye karşılık verdi.

21.23 KORGENERAL TALU YOL GÖSTERDİ

Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan bazı askerler, Genelkurmay Karargâhı’nın, kritik noktalarını tuttu. Koridorda uzun namlulu tüfekleriyle yürüyen özel timcilerin önündeki kişi ise Genelkurmay Başkanlığı Personel Daire Başkanı Korgeneral İlhan Talu. Savcılık, iddianamede yer alan bu görüntüyü Talu’nun ‘gruba bina içinde yol gösterdiği’nin delili olarak değerlendiriyor.

21.25 HAİNLER TEK TEK SİLAH KUŞANDI

Artık FETÖ'cüler için darbenin kronometresi çalışmaya başladı. Cuntacıların öncelikli işlerinden biri ‘silahlık’ bölümünü açarak karargâhtan darbeye katılan personeli silahlandırmak oldu.İhanet girişimine katılan askerler buraya gelerek silah kuşandı. Askerlerin yanı sıra Personel Binbaşı Emre Karslı (1) ile Yüzbaşı Metin Gümüşburun (2) da silah alanlar arasında yer aldı.

21.26 ORGENERAL GÜLER'İ DERDEST

Darbecilerin karargâhta ilk derdest ettikleri isimlerden biri Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler oldu. FETÖ'cü teröristler, odasına girdikleri Güler’in (1) kafası ve yüzüne siyah bir bere geçirdi. Ardından koridora çıkarılıp sürüklenerek götürüldü. Güler’in götürülmesine ise Tümgeneral Dişli’nin yardımcısı Kurmay Albay Öztürk (2) nezaret etti.

22.06 BAŞARILI OLACAKLARINI SANDILAR

Kanlı plan erkene alındığı için sonradan haber verilen darbeci subaylar da peyderpey Genelkurmay’a geldi. Bu sırada kısa süren üstünlüğün kendi taraflarında olduğu anlarda darbecilerin morallerinin yüksek olduğu net bir şekilde görüldü. Genelkurmay Karargâhı’nda protokol subayı olarak görev yapan Deniz Yüzbaşı Bayram Akpan (1) ve Jandarma Binbaşı Yusuf Özbek’in (2) neşeli halleri güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

23.04 AKAR, HELİKOPTERLE AKINCI’YA

Saatler 21.23-21.25 sularında derdest edildiği belirlenen Orgeneral Hulusi Akar (1), makamında bir buçuk saat kadar alıkonuldu. Daha sonra Özel Kuvvetler timleri tarafından Genelkurmay’ın bahçesine inen bir helikopterle saat 23.04’te Akıncı Üssü’ne götürüldü. Kendisine Tümgeneral Dişli (2) de eşlik etti. Darbecilere yardımcı olanlardan biri de Akar’ın koruma ekibinde yer alan Başçavuş Abdullah Erdoğan oldu.

02.42 SİVİLLER GENELKURMAY’A GİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 00.24’te bir televizyon kanalına telefonla görüntülü bağlanarak, halkı darbeye karşı çıkmaya çağırdı. Ardından binlerce vatandaş, Genelkurmay Başkanlığı’nın önünde toplandı. Birçoğu ay-yıldızlı bayrak kuşanmış olan vatandaşların bir kısmı Genelkurmay’dan içeri girdi. Bu durum darbecilerin arasında büyük panik ve korkuya neden oldu.

05.31 MUHAREBE DÜZENİ KURULDU

Sabah saatlerine gelindiğinde darbeciler, ciddi derecede alan kaybetmekle birlikte karargâh ve bahçenin kontrolünü bırakmak zorunda kaldı. Nöbet tutan cuntacılara silah takviyesi yapıldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Cuntacılara yapılan silah takviyesi ve yerde yatarak mevzi almış askerlerin durumu tam bir muharebe düzeni kurulduğunu gösterdi.

05.44 KAÇAMAYINCA TESLİM OLDULAR

Darbenin başarısızlıkla sonuçlanacağı artık kesinleştiği saatlerde, FETÖ'cü hainler teslim olmaya başladı. Bundan sonrası ise çorap söküğü gibi geldi. Özel Kuvvetler’den Kurmay Albay Murat Korkmaz’ın (1) komutasındaki kalabalık bir grubun yürüyüşünde gecenin ilk saatlerindeki psikolojik üstünlük havasının yerini belirsizliğe bırakmış olduğu net bir şekilde gözler önüne serildi..

06.09 ATATÜRK'E TANKLARLA SAYGISIZLIK

Ankara Mamak'taki 28. Mekanize Tugay Komutanlığı’ndan hareket eden tanklar, Genelkurmay Karargâhı’na gelerek darbe girişimine katıldı. Sabah gün ışıdığında ortaya çıkan görüntülerde, bu tankların Genelkurmay Karargâhı’nın bahçesindeki Atatürk heykelini çevreledikleri ortaya çıktı. Bu görüntü hainlerini amacının Türkiye'yi yok etmek olduğunu açıkça ortaya koydu.

GENELKURMAY'A BASKIN

Bu görüntüler, 221 sanıklı Genelkurmay Ana Karargâh davasının 2 bin 581 sayfalık iddianamesinde geniş bir yer tutuyor. İşte Türkiye’nin en karanlık gecelerinden birinde, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntüler eşliğinde, 15 Temmuz’da Genelkurmay’da yaşananlar...

21.19 AKINCI’DAN 33 KİŞİLİK TİM

Ankara Gölbaşı’nda olan, ancak 15 Temmuz akşamı Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda toplanan Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan 33 kişilik tam teçhizatlı bir grup, saat 20.23’te Genelkurmay Karargâhı’na doğru bir otobüsle yola çıktı. Darbecileri taşıyan beyaz otobüs, Genelkurmay’ın güney nizamiyesine saat 21.19’da vardı. Otobüsü nizamiyede Tümgeneral Dişli’nin altında şube müdürü olarak çalışan Kurmay Albay Doğan Öztürk karşıladı.

21.20 KILAVUZ DİŞLİ'NİN EMİR ASTSUBAYI

Başında Özel Kuvvetler’den Kurmay Albay Fırat Alakuş’un bulunduğu 33 kişilik Özel Kuvvet ekibi, otobüsten iner inmez bahçede Genelkurmay Başkanı’nın makamının bulunduğu binanın kapısına doğru koşmaya başladı. Darbecilerin pozisyon aldığı sırada Özel Kuvvetler’e refakat edenlerden biri de Tümgeneral Dişli’nin emir Astsubayı Başçavuş Suat Sağlam oldu. Hain hem yol gösterdi hem talimat verdi.

21.22 ÖZEL KUVVETLER KOMUTA KATINDA

Özel Kuvvetler, karargâhın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın makamının bulunduğu bölümün kapısından girip, komutanlık katına doğru çıkmaya başladı. En önde gidenlerden biri Astsubay Sağlam (2), diğeri ise Orgeneral Akar’ın koruma personelinden Kıdemli Başçavuş Mahir Eser (1) oldu. Tim kendilerine karşı koymaya çalışanları tek tek derdest ederek etkisiz hale getirdi.

21.44 HEPSİNİ OTOPARKTA TOPLADILAR

Darbeciler, kendi saflarında olmayan ve kalkışmaya direnen personelin bir bölümünü derdest ederek Genelkurmay Başkanlığı'nın otoparkına götürdü. FETÖ'nün ihanet girişimine katılan özel tim mensubu Çavuş Şevket Samet Somay (1) operasyonun bu bölümüne katılırken, Yüzbaşı Onur Özdemir’in (2) otoparktaki makam araçlarına ateş ettiği bilgisi iddianamede yer aldı.

21.44 KOMUTANIN KORUMASI ÖLDÜRÜLDÜ

Kara Havacılık Komutanlığı’nda teftişte olan Org. Salih Zeki Çolak, tam bu sırada güney nizamiyesinden içeri girdi. Sağ tarafta mevzilenmiş olan darbecilerin engellemesiyle karşılaştı. FETÖ'cü cuntacılar Çolak’ın kortejindeki korumalar arasında çatışma çıktı. Çolak’ın koruması Başçavuş Bülent Aydın (1) burada şehit düştü. Darbeciler bu sırada olay yerine gelen Tuğgeneral Atilla Gökesaoğlu’nu (2) da derdest edip yere yatırdı.

21.46 ORGENERAL ÇOLAK DERDEST

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak ve yanındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar (2), bu çatışmanın ardından karargâhtan içeri girdiklerinde özel kuvvetlerden Albay Fırat Alakuş (4) ve ekibi tarafından derdest edildi. Bu sırada Orgeneral Akar’ın Özel Kalem Müdürü Kurmay Albay Ramazan Gözel'in (9) darbecilerle birlikte hareket ettiği kameralara yansıdı.

02.45 HAİNLERDEN VATANDAŞA KURŞUN

Vatandaşların içeri girmesine darbeciler ateş açarak karşılık verdi. Doğrudan sivilleri hedef alarak ateş açan isimlerden biri saat 23.30 gibi Genelkurmay Karargâhı’na gelen İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanı Tuğamiral Sinan Sürer (1) oldu. Cuntacı Sürer daha sonra mahkemede elinde tuttuğu nesnenin silah değil cep telefonu olduğunu iddia etti. Pişkin savunma büyük tepki topladı.

03.08 ŞEHİT VATANDAŞLAR GÖTÜRÜLÜYOR

Darbecilerin açtığı ateş sonucu milli iradeye sahip çıkmak isteyen Genelkurmay'a giden bazi vatandaşlar hayatını kaybetti. Üsteğmen Barış Erdemir (1) astusubay ve öğrencilerle bir sivil vatandaşı taşırken güvenlik kameraları o anları tespit etti. Cuntacıların yargılandığı davanın iddianamesinde, Üstteğmen Erdemir’in ‘muhtemelen ölen bir vatandaşı taşıdığı’ ifadesi yer aldı.

03.20 KARARGÂH ÖNÜNDE KATLiAM

Güvenlik kameralarına yansıyan çarpıcı görüntülerden bazıları Genelkurmay’ın Doğu Kapısı’nın önünde kaydedildi. İddianamenin 2518’inci sayfasında, 212 numaralı sanık İstihkâm Kurmay Binbaşı Veysel Özmen’in gece karargâhta güvenliği sağladığı anlatılarak, “16 Temmuz saat 03.20’de Doğu Çıkış Kapısı dışında bulunan ölü- yaralı vatandaşlara bir müddet bakarak bölgeden ayrıldığı” belirtiliyor.

06.19 DELİLLERİ YOK ETME ÇABASI

Kanlı kalkışmaya katılan FETÖ'cü teröristler, teslim olmadan önce karargâhtan topladıkları hard diskleri, tankların paletleri altında ezdi. İhanet çetesinin delilleri ortadan kaldırmaya çalışması, artık yenilgiyi kabullendiklerine açıkça ortaya koydu. Bu görüntüyü tamamlayan kişi ise Genelkurmay Bilgi Sistemleri Dairesi görevlilerinden Muhabere Binbaşı Ahmet İlhan Ayşan (1) oldu.

10.53 SPOR KIYAFETLE KAÇIŞ GİRİŞİMİ

Darbenin başarısızlığa uğramasının ardından hainlerden bir kısmı sivil kıyafetlerini giyerek karargâhtan kaçma girişiminde bulundu. Bu askerler arasında muhtemelen spor yapıyor görüntüsü vermek amacıyla şort ve spor ayakkabıyla karargâhtan çıkmaya çalışan ve bunu başaran Piyade Binbaşı Oğuzhan Konuk (1) da yer aldı. Yanındaki ise Binbaşı Veysel Özmen. Konuk, FETÖ mensubu olduğunu itiraf eden darbeciler arasında yer alıyor.

19.39 KORGENERAL TALU GÖZALTINDA

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi gecesi Genelkurmay'daki kilit isimlerinden, Özel Kuvvetler timinin karargâha giriş yaptığında onlarla birlikte koridorda yürürken görüntülenen Korgeneral İlhan Talu oldu. Cuntacıları yöneten isimlerden biri olan ve bütün geceyi karargâhta geçiren Korgeneral Talu, ertesi gün akşam saatlerinde polis tarafından Genelkurmay’ın bahçesinde gözaltına alındı.