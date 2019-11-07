Adaştan öneri: Arınç’ın yerinde olsam YİK’ten istifa ederdim

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (YİK) Bülent Arınç’ın KHK'lar konusundaki açıklamalarına değinen Turan, konuyla ilgili eleştirilerde bulundu.

KHK ve kayyum uygulamalarının doğru olduğunun altını çizen Turan, belli görevlerde olan kişilerin ekranlarda şahsi kanaat açıklamasını doğru bulmadığını belirtti. Turan’ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Kurul üyeliğini bırak gel televizyonda tartış lafım yok

Şahsi kanaat toplantılarda ifade edilir ekranlarda değil. Sayın Arınç’ın kurullarda bunu söyleme hakkı var bırak kurul üyeliğini bırak gel televizyonda tartış lafım yok. Ama siz KHK feci derseniz bu KHK’ya imza atan Erdoğan’a feci söylemiş olursunuz. Bu doğru olmaz.

'Psikolojik tartışma bir tarafa'

Siyasal tartışma bir tarafa psikolojik tartışma bir tarafa ben KHK derken bir gazi ve şehit evinde psikolojik üzüntü olacaksa bundan hicap duyarım.

Arınç'ın yerinde olsam istifa ederdim

Ben o yazıyı okurken Arınç da bizlerin de ders alacağı ifadeler vardı. Ama keşke o tartışmalardan sonra olmasaydı tartışmalar olmadan olsaydı olurdu. Ben Arınç’ın yerinde olsam o toplantıya gidemezdim. Net istifa ederdim. Madem şahsi açıklamalar yapıyoruz. Sayın Erdoğan’ın esefle karşılamasından sonra o toplantıya gitmezdim.



KOD ADI KHK

Açıklamalarıyla tepkileri üzerine çeken Arınç'a bir tepki de AK Parti eski milletvekili ve Star Gazetesi Yazarı Mehmet Metiner'den geldi. Metiner bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı;



Geriye doğru gitmeden bugünü anlamak mümkün değil.

Kimin kendini nerede konumlandırdığını bilmek için düne bakmak lazım.

Yakın tarihe hızlıca bir göz atalım.

Dersaneler süreci, FETÖ’cülerin ilk başkaldırısıydı.

Reis o süreçte yalnız bırakıldı.

Daha vahimi başta o “malum zat” olmak üzere partinin kimi ağır topları karşısına dikildiler.

FETÖ’cülerin arkasında sinsice durdukları ikinci isyan “Gezi süreci”ydi. Reis o kritik dönemde yalnız bırakılmanın ötesinde sırtından hançerlendi.

Dönemin Cumhurbaşkanı A. Gül ile beraber hareket eden o “malum zat”ın başını çektiği parti içi iktidar bloku Reis’i sokakta devirmeye çalışan çapulcularla uzlaşma yollarını aradı.



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