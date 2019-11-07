Adaştan öneri: Arınç’ın yerinde olsam YİK’ten istifa ederdim

  • Bist 100
    102775
  • Dolar
    5,7462
  • Euro
    6,3731
  • Altın
    274,5670
İstanbul
13 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
'Finans yayıncılığı denilince akla ilk Albaraka Yayınları gelsin istiyoruz' 'Finans yayıncılığı denilince akla ilk Albaraka Yayınları gelsin istiyoruz'
İngiltere Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi İngiltere Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi
Masterchef Batuhan Bayır kimdir? Masterchef Batuhan Bayır kaç yaşında, nereli? Masterchef Batuhan Bayır kimdir? Masterchef Batuhan Bayır kaç yaşında, nereli?
İngiltere'de, YPG/PKK'lı İngiliz'e 4 yıl hapis cezası verildi İngiltere'de, YPG/PKK'lı İngiliz'e 4 yıl hapis cezası verildi
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Prof. Dr. Tuncay Zorlu: Çiçek aşısı dünyaya Edirne'den yayıldı Prof. Dr. Tuncay Zorlu: Çiçek aşısı dünyaya Edirne'den yayıldı
Otizm nedenleri nelerdir? Otizm nedir nasıl anlaşılır? Otizm nedenleri nelerdir? Otizm nedir nasıl anlaşılır?
Fatih Terim, 6-0'lık Real Madrid mağlubiyetinin faturasını kesti! Feghouli, Mariano, Nagatomo ve Marcao'ya forma yok Fatih Terim, 6-0'lık Real Madrid mağlubiyetinin faturasını kesti! Feghouli, Mariano, Nagatomo ve Marcao'ya forma yok
Hasankeyf Müzesi tarihi mihrapla ziyaretçilerini karşılayacak Hasankeyf Müzesi tarihi mihrapla ziyaretçilerini karşılayacak
Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan barışma partisi! Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan barışma partisi!
Edanur'un hayalini gerçekleştirdi! Edanur'un hayalini gerçekleştirdi!
Vedat Muriqi'den transfer itirafı: Fenerbahçe'den resmi teklif geldi ve reddetmek kolay olmadı Vedat Muriqi'den transfer itirafı: Fenerbahçe'den resmi teklif geldi ve reddetmek kolay olmadı
Bakan Selçuk'tan otizmli öğrencilere yönelik çirkin olaya tepki Bakan Selçuk'tan otizmli öğrencilere yönelik çirkin olaya tepki
Ahmet Kural'dan kafa karıştıran açıklama! Ahmet Kural'dan kafa karıştıran açıklama!
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri: En güzel Atatürk şiirleri sizlerle 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri: En güzel Atatürk şiirleri sizlerle
CHP'li Özel'den TBMM'de terörist ağırlayan Veli Ağbaba'ya destek: Sonuna kadar arkasındayız! CHP'li Özel'den TBMM'de terörist ağırlayan Veli Ağbaba'ya destek: Sonuna kadar arkasındayız!
Katar merkezli El Cezire İngilizce tetikçiliğe soyundu Katar merkezli El Cezire İngilizce tetikçiliğe soyundu
Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili orucu kaç gün tutulur? Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili orucu kaç gün tutulur?
YPG'li Zau Seng öldürüldü YPG'li Zau Seng öldürüldü
Hatay'da sınırda 42 düzensiz göçmen yakalandı Hatay'da sınırda 42 düzensiz göçmen yakalandı
Mevlid Kandili hadisleri ayetleri haberimizde: En anlamlı Mevlid Kandili hadisleri Mevlid Kandili hadisleri ayetleri haberimizde: En anlamlı Mevlid Kandili hadisleri
Tekel bayisine saldıran DEAŞ'lı teröristten 29 Ekim itirafı Tekel bayisine saldıran DEAŞ'lı teröristten 29 Ekim itirafı
Çocuk sahibi olmak isteyen Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki eşinin kendini kısırlaştırdığı ortaya çıktı Çocuk sahibi olmak isteyen Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki eşinin kendini kısırlaştırdığı ortaya çıktı
Bülent Turan: Yerinde olsam istifa ederdim Bülent Turan: Yerinde olsam istifa ederdim

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Kasım 2019 Perşembe 15:21:27 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 16:31:37

Adaştan öneri: Arınç’ın yerinde olsam YİK’ten istifa ederdim

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, kayyum ve KHK tartışmasında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (YİK) Bülent Arınç’ın açıklamalarını eleştirerek "Ben Arınç’ın yerinde olsam o toplantıya gidemezdim. Net istifa ederdim" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (YİK) Bülent Arınç’ın KHK'lar konusundaki açıklamalarına değinen Turan, konuyla ilgili eleştirilerde bulundu.

KHK ve kayyum uygulamalarının doğru olduğunun altını çizen Turan, belli görevlerde olan kişilerin ekranlarda şahsi kanaat açıklamasını doğru bulmadığını belirtti. Turan’ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Kurul üyeliğini bırak gel televizyonda tartış lafım yok

Şahsi kanaat toplantılarda ifade edilir ekranlarda değil. Sayın Arınç’ın kurullarda bunu söyleme hakkı var bırak kurul üyeliğini bırak gel televizyonda tartış lafım yok. Ama siz KHK feci derseniz bu KHK’ya imza atan Erdoğan’a feci söylemiş olursunuz. Bu doğru olmaz. 

'Psikolojik tartışma bir tarafa'

Siyasal tartışma bir tarafa psikolojik tartışma bir tarafa ben KHK derken bir gazi ve şehit evinde psikolojik üzüntü olacaksa bundan hicap duyarım. 

Arınç'ın yerinde olsam istifa ederdim

Ben o yazıyı okurken Arınç da bizlerin de ders alacağı ifadeler vardı. Ama keşke o tartışmalardan sonra olmasaydı tartışmalar olmadan olsaydı olurdu. Ben Arınç’ın yerinde olsam o toplantıya gidemezdim. Net istifa ederdim. Madem şahsi açıklamalar yapıyoruz. Sayın Erdoğan’ın esefle karşılamasından sonra o toplantıya gitmezdim.

KOD ADI KHK

Açıklamalarıyla tepkileri üzerine çeken Arınç'a bir tepki de AK Parti eski milletvekili ve Star Gazetesi Yazarı Mehmet Metiner'den geldi. Metiner bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı;

Geriye doğru gitmeden bugünü anlamak mümkün değil.

Kimin kendini nerede konumlandırdığını bilmek için düne bakmak lazım.

Yakın tarihe hızlıca bir göz atalım.

Dersaneler süreci, FETÖ’cülerin ilk başkaldırısıydı.

Reis o süreçte yalnız bırakıldı.

Daha vahimi başta o “malum zat” olmak üzere partinin kimi ağır topları karşısına dikildiler.

FETÖ’cülerin arkasında sinsice durdukları ikinci isyan “Gezi süreci”ydi. Reis o kritik dönemde yalnız bırakılmanın ötesinde sırtından hançerlendi.

Dönemin Cumhurbaşkanı A. Gül ile beraber hareket eden o “malum zat”ın başını çektiği parti içi iktidar bloku Reis’i sokakta devirmeye çalışan çapulcularla uzlaşma yollarını aradı.

Devamı için tıklayınız...

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ