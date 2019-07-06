Adana'daki silahlı aile kavgasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İddiaya göre, Akçatekir Yaylası Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde ağabeyi Süleyman T'nin evine giden Hasan Ramis T. ile aile bireyleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Ramis T, tabancayla ağabeyi Süleyman T, kız kardeşi Seher T, eniştesi Ramazan T. ve olaya tanık olan komşusu Sevim K’yi vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Süleyman T’nin yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralı 3 kişiyi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

İncelemelerin ardından Süleyman T'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Cinayet zanlısı Hasan Ramis T. gözaltına alındı.

AA