Adana'da Zafer Bayramı töreninde çelenk krizi

Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü dolayısıyla Adana'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı ZeydanKaralar'ın yer almamasıyla ilgili açıklama geldi. Kentte Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende Vali Mahmut Demirtaş ve 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Atatürk Anıtı'na çelen koydu.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise törene katılmadı. Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın şehir dışına çıkacağını belirterek yerine bir vekil bıraktığı, ancak vekilinin de törene katılmadığı için çelengin konulamadığı ortaya çıktı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: PROTOKOL GEREĞİ...



Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tören protokolünde bulunmamasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerle ilgili Valilikten yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, "Atatürk anıt veya büstüne mülki idare amiri, garnizon komutanı ve belediye başkanı tarafından çelenk konulur." hükmünün mevzuatta yer aldığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:



"Mevzuat hükümleri gereğince, 30 Ağustos 2019 tarihinde saat 08.30'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreninde, Büyükşehir Belediye Başkanlığı çeleng alanda hazır olmakla birlikte, bahse konu çelengi sunmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı veya yasal temsilcisinin (vekil) tören alanına gelmemesi vebelirli bir süre beklenilmesine rağmen yukarıda atıfta bulunulan Kanun ve Yönetmelik hükümleri kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelengi anıta sunulmamıştır.

'ÇELENGİ ONLAR KOYSUN' DENMİŞ

Bahse konu çelenk sunma töreninde Büyükşehir Belediye Başkanlığınca çelengin Genel Sekreter Yardımcısı ya da Zabıta Daire Başkanı tarafından konulması talep edilmiş, ancak söz konusu talep ilgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel sekreter yardımcısı ve zabıta daire başkanının yetkili olmamaları nedeniyle kabul edilmemiştir."



BELEDİYE: ŞEHİR DIŞINA ÇIKACAĞI İÇİN...

Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosundan yapılan açıklamada ise BelediyeBaşkanı Zeydan Karalar'ın 30 Ağustos 2019 günü şehir dışına çıkacağı hasebiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılması için belediye meclis üyelerinden birine vekalet verdiği belirtildi. Bir yanlış anlama neticesinde vekilin, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyma törenine katılamadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Durumu öğrenen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şehir dışına çıkmaktan vazgeçip, Adana Valisi Sayın Mahmut Demirtaş'ın makamındaki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile Uğur Mumcu Meydanı'ndaki geçit törenine katılmıştır."



İHA