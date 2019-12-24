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24 Aralık 2019 Salı 15:12:22 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 15:13:47

Adana'da yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Adana'da okullar yarın tatil mi?

Adana'da yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Adana'da okullar yarın tatil mi? sorularının yanıtı merak ediliyor. Adana'nın merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki tüm okullarda kentte etkili olan sağanak nedeniyle bugün eğitime ara verildi. Adana'nın 4 merkez ilçesindeki tüm okullarda sağanak nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Adana 25 Aralık hava durumu ve okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili açıklamalar haberimizde..

Adana'da yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Adana'da okullar yarın tatil mi? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Adana'nın merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki tüm okullarda kentte etkili olan sağanak nedeniyle bugün eğitime ara verildi. Adana'nın 4 merkez ilçesindeki tüm okullarda sağanak nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Adanalılar yarın da okulların tatil edilip edilmeyeceğini öğrenmek istiyor. 25 Aralık hava durumu ile ilgili açıklamalar haberimizde yer alıyor.

ADANA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL

Adana'nın merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki tüm okullarda kentte etkili olan sağanak nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Adana'nın 4 merkez ilçesindeki tüm okullarda sağanak nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Vali Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki ilk, orta ve lise ile dengi okulların kentte devam eden sağanak nedeniyle bugün için tatil edildiğini söyledi.

Demirtaş, sağanağın etkisini artırarak sürmesinin beklendiği bilgisi üzerine eğitime ara verme kararı aldıklarını belirtti.

24 ARALIK ADANA HAVA DURUMU NASIL?

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu kesimlerinde kuvvetli, Mersin ve Adana çevreleri ile Osmaniye'nin batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli Kahramanmaraş ile Adana'nın yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına( 50 - 70 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

25 ARALIK ADANA HAVA DURUMU NASIL?

25 Aralık Adana hava durumuna yarın Adana'da yağmur geçişleri yaşanacak. Gündüz 12 derece gece ise 8 derece yaşanacak.

ADANA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Adana'nın 4 merkez ilçesindeki tüm okullarda sağanak nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Ancak yarın Adana'da okulların tatil edilmesine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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