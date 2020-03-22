22 Mart 2020 Pazar 10:12:05 | Son Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 10:28:08
Adana'da uyuşturucu operasyonu
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kilo 555 gram sentetik uyuşturucu, 9,77 gram esrar, 2 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
AA
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