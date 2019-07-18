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18 Temmuz 2019 Perşembe 09:26:42 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:34:12

Adana'da sahte içki imalathanesine düzenlenen operasyonda satışa hazır 200 litre içki ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde imalathaneye dönüştürülen ahırda satışa hazır 200 litre ile yapım aşamasında 5 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 9 kişinin ölümüne neden olan metil alkol zehirlenmeleri üzerine sahte içki imal edip satanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı araştırmayla Mıdık Mahallesi'ndeki bir adresin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen polis, daha önce ahır olarak kullanıldığı belirlenen adreste hazır 200 litre ile 27 varilde yapım aşamasında olan 5 bin 400 litre sahte rakı ele geçirdi.

Polis ekipleri, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Son bir ayda Adana'da 9, Mersin'de 9, Niğde'de 1 kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybetmişti.

AA

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