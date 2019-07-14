Adana'da sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde imalathaneye dönüştürülen evde 140 litre sahte rakı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Hadırlı Mahallesi'ndeki bir evin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 140 litre sahte rakı ele geçirdi.
Ekipler, olayla ilgili şüpheli M.A'yı gözaltına aldı, sahte rakıları da imha etti.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
AA
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