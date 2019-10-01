Adana'da özel harekat polislerini hedef alan teröristler öldürüldü
Adana'da özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisi Eskişehir'de çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı, Adana'da çevik kuvvet polislerinin servisine bombalı saldırı düzenleyen 2 MLKP’li teröristin Eskişehir’de etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; Adana’da 25 Eylül’de çevik kuvvet polislerinin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli 2 MLKP’li teröristin kaldığı hücre evine operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir." denildi.
AA-DHA
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