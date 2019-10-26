Adana'da narkotik operasyonu: Evinde 3 bin 316 uyuşturucu hap ele geçirilen bir kadın tutuklandı
Adana gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda evinde 3 bin 316 uyuşturucu hap ele geçirilen kadın tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı.
İhbar üzerine polis, adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 3 bin 316 uyuşturucu hap bulundu.
Bunun üzerine, evdeki şüpheli Yazgül C. gözaltına alındı. Polisin Seyhan ilçesindeki Narlıca, Aydınlar ve Ova mahalleleri ile otogarda "torbacı" tabir edilen, sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik yaptığı operasyonda ise 611 gram uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gökmen D., Zülfü G., Bekir A., Vedat A., gözaltına alındı. Yapılan bu iki operasyonda gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan Yazgül C. tutuklanırken diğer zanlılar adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
(İHA)
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