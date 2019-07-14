Adana'da düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 bin litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları araştırmada Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki 01 FDS 30 plakalı kamyonette kaçak akaryakıt bulunduğunu tespit etti.
Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, kamyonetin kasasındaki 3 tankta 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Kamyonetteki İ.D. ve M.M. gözaltına alındı.
AA
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