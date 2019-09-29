Adana'da 2 kadına silahlı saldırı: Maskeli saldırganlar kaçtı

Alınan bilgiye göre, gece geç saatlerde Mithatpaşa Mahallesi Ali Caf Sokak'ta yürüyen Sultan O. ile Serpil U'ya, yanlarından geçen bir otomobilden ateş açıldı.

Biri bacağından, diğeri de elinden hafif şekilde yaralanan iki kadın, Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavilerinin ardından iki kadın polise verdikleri ifadede, ateş eden şahısların yüzlerinin maskeli olduğunu iddia ettiği öğrenildi.

AA