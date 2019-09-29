29 Eylül 2019 Pazar 16:00:38 | Son Güncelleme: 29 Eylül 2019 Pazar 16:26:26
Adana'da 2 kadına silahlı saldırı: Maskeli saldırganlar kaçtı
Ceyhan ilçesinde iki kadın, kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, gece geç saatlerde Mithatpaşa Mahallesi Ali Caf Sokak'ta yürüyen Sultan O. ile Serpil U'ya, yanlarından geçen bir otomobilden ateş açıldı.
Biri bacağından, diğeri de elinden hafif şekilde yaralanan iki kadın, Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavilerinin ardından iki kadın polise verdikleri ifadede, ateş eden şahısların yüzlerinin maskeli olduğunu iddia ettiği öğrenildi.
AA
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