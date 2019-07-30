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30 Temmuz 2019 Salı 14:48:19 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 14:52:28

Adana, Gaziantep, Trabzon Adliyesi personel alımı sonuçları listesi! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı!

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları merak ediliyor. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları il il açıklanıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarını açıklayan iller arasında Adana, Gaziantep ve Trabzon yer alıyor. Adana Adliyesi, Gaziantep Adliyesi ve Trabzon Adliyesi personel alımı sonuçları isim listesini yayınladı. Adana, Gaziantep, Trabzon Adliyesi personel alımı sonuçları sayfası erişime açıldı. Adana, Gaziantep, Trabzon Adliyesi personel alımı sonuçları listesine ve sınav ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşılabilir.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı. Adana, Gaziantep, Trabzon Adliyesi personel alımı sonuçları listesi arama motorlarında yoğun olarak aratılmaya başladı. Bakanlık bünyesine 17 unvan ve kadroda toplam 12 bin 713 personel alımı yapılıyor. Alım yapılacak branşlar Zabıt katibi, mübaşir, şoför, aşçı, teknisyen, avukat, hizmetli, psikolog, sosyal çalışmacı, istatistikçi, icra katibi, öğretmen, veteriner, infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, hemşire, kaloriferci olarak açıklanmıştı.  Başvuruların 1-16 Temmuz tarihlerinde alındığı personel alımında sonuçlar bugün içerisinde il il açıklanıyor. 

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarının ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve varsa ilgili sınav komisyonunun bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı resmi internet sitelerinde ilan edileceği duyurulmuştu. 

Şu ana kadar personel alımı sonuçlarını açıklayan iller arasında Adana, Gaziantep, Trabzon Adliyesi yerini aldı. Teknisyen ve aşçı unvanı için; Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 02 Eylül 2019 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

Sözleşmeli infaz ve koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği), teknisyen, hemşire, destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) sözlü sınavı  09 Eylül 2019  ve devam eden günlerde yapılacak.  Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek ilan edilecek.

Zabıt katipliği için 20 Ağustos 2019 Salı günü saat 09:00'da, adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacak. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecek.

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
 

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Adalet Bakanlığı personel alımı için başvurular 1-16 Temmuz 2019 tarihlerinde kabul edilmiş olup, sonuçlar bugün içerisinde il il açıklanıyor. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak olup, sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarının ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve varsa ilgili sınav komisyonunun bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı resmi internet sitelerinde ilan edileceği duyurulmuştu. 

Şu ana kadar Adana Adliyesi, Gaziantep Adliyesi, Konya Adliyesi, Artvin Adliyesi, Tekirdağ Adliyesi, Hatay Adliyesi, Erzurum Adliyesi, Manisa Adliyesi, Kilis Adliyesi ve Trabzon Adliyesi Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları isim listesini açıkladı.  

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları isim listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ADANA ADLİYESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
 

GAZİANTEP ADLİYESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
 

TRABZON ADLİYESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
 

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