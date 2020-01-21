  • Bist 100
    122460
  • Dolar
    5,9255
  • Euro
    6,5837
  • Altın
    295,9710
İstanbul
7 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 12 sivil hayatını kaybetti Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 12 sivil hayatını kaybetti
Doğru zamanda doğru hamle: Türkiye'nin otomobili Doğru zamanda doğru hamle: Türkiye'nin otomobili
Boynunda vurulan genç gazetecilere böyle seslendi: 'Boynundan vuruldu, ölmedi. Alamıyorlar canını' yazın! Boynunda vurulan genç gazetecilere böyle seslendi: 'Boynundan vuruldu, ölmedi. Alamıyorlar canını' yazın!
NATO'dan Rusya'ya gözdağı: Topraklarını izleyebilecek İHA'lara sahibiz! NATO'dan Rusya'ya gözdağı: Topraklarını izleyebilecek İHA'lara sahibiz!
EKPSS 2020 başvuru tarihi: EKPSS başvuru ne zaman, nasıl yapılır? EKPSS 2020 başvuru tarihi: EKPSS başvuru ne zaman, nasıl yapılır?
Trabzonspor'da Sörloth, Şota'nın performansını geride bıraktı Trabzonspor'da Sörloth, Şota'nın performansını geride bıraktı
Burak Yılmaz 4 maçtır gole hasret kaldı Burak Yılmaz 4 maçtır gole hasret kaldı
Netanyahu'dan akılalmaz çağrı: Uluslararası Ceza Mahkemesine yaptırım yapalım Netanyahu'dan akılalmaz çağrı: Uluslararası Ceza Mahkemesine yaptırım yapalım
2. Ordu Komutanı Sinan Yayla annesini kaybetti 2. Ordu Komutanı Sinan Yayla annesini kaybetti
Adalet Bakanlığı'nın aylardır üzerinde çalıştığı infaz düzenlemesinin taslak metni ortaya çıktı Adalet Bakanlığı'nın aylardır üzerinde çalıştığı infaz düzenlemesinin taslak metni ortaya çıktı
İran, ABD Başkanı Trump’ın başına 3 milyon dolar ödül koydu İran, ABD Başkanı Trump’ın başına 3 milyon dolar ödül koydu
Sultanbeyli'de otomobil takla attı: Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı Sultanbeyli'de otomobil takla attı: Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
FETÖ'nün sözde 'kadim abi'si Yusuf Bekmezci operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı FETÖ'nün sözde 'kadim abi'si Yusuf Bekmezci operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı
112'yi meşgul eden kişi hapı yuttu 112'yi meşgul eden kişi hapı yuttu
Rusya, kilit askeri tesislerin güvenliğini sağlamak için 80 komandosunu İran'a gönderdi Rusya, kilit askeri tesislerin güvenliğini sağlamak için 80 komandosunu İran'a gönderdi
İran Trump'ın başına üç milyon dolar ödül koydu İran Trump'ın başına üç milyon dolar ödül koydu
CHP Adana eski Milletvekili Turgay Develi Kılıçdaroğlu'na isyan etti: Teslim olmayacağız, başaramayacaksınız! CHP Adana eski Milletvekili Turgay Develi Kılıçdaroğlu'na isyan etti: Teslim olmayacağız, başaramayacaksınız!
Şeyma Subaşı: Ben sıfırım, merak etmeyin Şeyma Subaşı: Ben sıfırım, merak etmeyin
Türkiye'den Yunanistan'a uyarı: Doğu Akdeniz'de paylaşımdan yana tavır göstermesi gerekiyor Türkiye'den Yunanistan'a uyarı: Doğu Akdeniz'de paylaşımdan yana tavır göstermesi gerekiyor
Geri adım işe yaramadı! Defne Samyeli davadan vazgeçmiyor! Geri adım işe yaramadı! Defne Samyeli davadan vazgeçmiyor!
Ağrılarından kurtulamıyor! Madonna konserini yine iptal etti! Ağrılarından kurtulamıyor! Madonna konserini yine iptal etti!
Ivana Sert şaşırttı! Eksi 7 derecede buz gibi sulara kendini bıraktı Ivana Sert şaşırttı! Eksi 7 derecede buz gibi sulara kendini bıraktı
TOGG rüzgarı esecek, Cezeri uçacak, Gaziantep festivale doyacak TOGG rüzgarı esecek, Cezeri uçacak, Gaziantep festivale doyacak
Trabzonspor Bilal Başacıkoğlu'nu transfer ettiğini açıkladı Trabzonspor Bilal Başacıkoğlu'nu transfer ettiğini açıkladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Ocak 2020 Salı 13:56:51 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 13:59:36

Adalet Bakanlığı'nın aylardır üzerinde çalıştığı infaz düzenlemesinin taslak metni ortaya çıktı

Adalet Bakanlığı'nın uzun bir süredir üzerinde çalıştığı 17 maddelik taslak metni ortaya çıktı. Çok sayıda suç infaz düzenlemesi kapsamına alınmayacak

17 maddelik taslak metinde infaz düzenlemesi kapsamına alınmayacak suçlar kalem kalem yazıldı. Kapsam dışı tutulan suçlar şöyle sıralandı: "Terör suçları, örgütlü terör suçları, kasten adam öldürme, cinsel istismar, kadına ve çocuğa şiddet, soykırım suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, insan üzerinde deney suçu, organ ve doku ticareti, reşit olmayana cinsel istismar, çocukların cinsel istismarı suçu, devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik fiiller, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs, TCK'nın 76'ncı maddesinde düzenlenen (Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, eziyet veya köleleştirme, kişi hürriyetinden yoksun kılma, bilimsel deneylere tabi kılma, zorla hamile bırakma, zorla fuhşa sevk etme) suçların tamamı her türlü eziyet, işkence, Atatürk aleyhine işlenen suçlar ve Orman Kanunu'na aykırı suçlar."

Taslak metinde sayılan bu suçlar dışındaki suçlar infaz düzenlemesi kapsamına alınacak. İnfaz düzenlemesi, soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki dosyaları kapsamayacak. Soruşturma ve kovuşturma aşamasında tutuklu yargılananların tutukluluk hali devam edecek.

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ