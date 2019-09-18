  • Bist 100
    101930
  • Dolar
    5,6916
  • Euro
    6,2757
  • Altın
    274,5850
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hakkari'de PKK'lı terörist teslim oldu Hakkari'de PKK'lı terörist teslim oldu
İstanbul Valiliği duyurdu: 315 kaçak yapının yıkımı tamamlandı İstanbul Valiliği duyurdu: 315 kaçak yapının yıkımı tamamlandı
Klibe özel imaj Klibe özel imaj
10 liralık kavgaya sessiz kaldı 10 liralık kavgaya sessiz kaldı
Son Dakika... FED faiz kararını açıkladı Son Dakika... FED faiz kararını açıkladı
Ayrıldılar Ayrıldılar
Pompeo, Saudi Aramco saldırısını "savaş nedeni" olarak nitelendirdi Pompeo, Saudi Aramco saldırısını "savaş nedeni" olarak nitelendirdi
Burak için kesenin ağzını açtı Burak için kesenin ağzını açtı
Kreşe 70 bin lira vermek anormal mi? Kreşe 70 bin lira vermek anormal mi?
Tasarımcı olacak Tasarımcı olacak
Pentagon'da Türkiye brifingi: Yine terör örgütü YPG/PKK'nın arkasında durdular Pentagon'da Türkiye brifingi: Yine terör örgütü YPG/PKK'nın arkasında durdular
Osmanlı akıncıları geliyor Osmanlı akıncıları geliyor
"Laf değil icraat bekliyoruz" "Laf değil icraat bekliyoruz"
Bronşite andızotu çayı Bronşite andızotu çayı
Ülserin çaresi kazayağı Ülserin çaresi kazayağı
Suudiler delilleri sergiledi Suudiler delilleri sergiledi
Adalet Bakanlığı'ndan flaş Fettah Tamince hamlesi Adalet Bakanlığı'ndan flaş Fettah Tamince hamlesi
Türk Keneşi Macaristan'da ofis açıyor Türk Keneşi Macaristan'da ofis açıyor
Suudi Arabistan Aramco saldırısında İran'ı suçlamasının gerekçelerini açıkladı Suudi Arabistan Aramco saldırısında İran'ı suçlamasının gerekçelerini açıkladı
Rusya'da virüs sızıntısı iddiası Rusya'da virüs sızıntısı iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şaziye'ye kutlama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şaziye'ye kutlama
Trump'ın yeni ulusal güvenlik danışmanı, "ılımlı" O'Brien Trump'ın yeni ulusal güvenlik danışmanı, "ılımlı" O'Brien
Johnson ve Trump telefonda görüştü Johnson ve Trump telefonda görüştü
Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Eylül 2019 Çarşamba 20:28:58 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 20:43:31

Adalet Bakanlığı'ndan flaş Fettah Tamince hamlesi

Adalet Bakanlığı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Fettah Tamince hakkında Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğinin kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının kanun yararına bozulmasını istedi.

Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, nitelikli dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve terör örgütüne üye olma suçlarından şüpheliler, Fettah Tamince, Ahmet Sözgen, Hilmi Ünal, Hüseyin Acarlıoğlu, Ömer Gür, Ramazan Yükseloğlu, Saim Yuva, Ufuk Cömertoğlu, Zeki Taşçı, Gaye Vakfı ve Uluslararası Antalya Üniversitesi yetkilileri hakkında 10 Mayıs 2018'de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca takipsizlik kararı verildiği hatırlatıldı.

Buna yapılan itiraz üzerine, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Ağustos 2018'de kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırdığı belirtilen yazıda, aynı hakimliğin 5 Eylül 2018'de, 14 Ağustos 2018'de verdiği kendi kararını kaldırdığı aktarıldı.

Yazıda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) kanun yararına bozmayı düzenleyen 309. maddesi gereğince, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğinin her iki kararının da bozulması talep edildi.

Bakanlığın yazısında, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Ağustos 2018'de soruşturmanın genişletilmesi kararı vererek savcılıkça ilgili eksiklikler giderildikten sonra şüpheliler hakkında bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden doğrudan kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın ortadan kaldırılmasında isabet görülmediği kaydedildi.

Yazıda, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Ağustos 2018'de verdiği kararının kesin nitelikte olmasına ve bu kararın ancak Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozma yoluyla Yargıtayca ortadan kaldırılabileceği düşünülmeden 5 Eylül 2018'de verdiği ek karar ile ilk kararını kaldırmasının usul ve yasaya aykırı görüldüğü bildirildi.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ