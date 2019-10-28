Adalet Bakanlığı, terörist elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin’in tutuklama talebi iade dosyasını Dışişleri Bakanlığı'na iletti

Gelen son dakika haberine göre, Adalet Bakanlığı terörist Ferhat Abdi Şahin'in (Mazlum Kobani) tutuklanma talebini içeren iade talepnamesi dosyasını Dışişleri Bakanlığına iletti.

Adalet Bakanlığı, Mazlum Kobani olarak bilinen terör elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in tutuklama talepli iade dosyasını Dışişleri Bakanlığı'na iletti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, terör örgütü komutanlarından Mazlum Kobani'nin ABD'ye gitmesi durumunda tutuklanması gerektiğini ABD'li makamlara bildirildiğini belirtmişti.

İşte Suriye'de Mazlum Kobani ismini kullanan Şahin Cilo kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in kirli sicili...

KATLİAM DOSYASI KABARIK

Ferhat Abdi Şahin, 1969 Afrin doğumlu ve terör örgütü PKK'ya 1990 yılında katıldı. Suriye'de bulunduğu 19 yıl boyunca terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözde idari işler yardımcısı olan Abdi, terörist başının 'manevi oğlu' olarak biliniyor.

1996'da örgütün sözde Hakkari/Şemdinli sorumlusu olan Abdi'nin sorumlu olduğu dönemde Hakkari'de 2 kanlı saldırı düzenlendi. 22 Ağustos'ta Şemdinli'de görevlerine giden köy korucularına Örencik Mezrası yakınlarında roketatarla yapılan saldırıda 3'ü korucu 5 kişi şehit oldu, 11 kişi de yaralandı. 8 Kasım 1996'da da Hakkari Çukurca'da bir minibüse roketli saldırıda 12'si köy korucusu 17 kişi şehit düştü, 8 kişi yaralandı.

İŞTE CİNAYET LİSTESİ

PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Nadir C. adlı itirafçı da 2008'de Şemdinli'deki Aktütün Karakolu'na düzenlenen ve 17 askerin şehit edilmesiyle sonuçlanan PKK saldırısının emrini verenler arasında Abdi'nin de bulunduğunu söyledi.

Abdi, teröristbaşı Bahoz Erdal'dan sonra, Murat Karayılan'dan önce terör örgütünün sözde saldırı gücü HPG'nin elebaşı oldu. Abdi'nin sorumlu olduğu dönemde de çok kanlı saldırılar düzenlendi. 7 Aralık 2009'da Tokat-Reşadiye'de 7 asker, 19 Haziran 2010'da Hakkari-Şemdinli'deki Gediktepe üs bölgesinde 11 asker, 17 Ağustos 2011'de Hakkari-Çukurca'da 11 asker ve 1 köy korucusu, 14 Temmuz 2011'de Diyarbakır-Silvan'da 13 asker, 18 Ekim 2011'de Hakkari-Çukurca'da 26 asker şehit düştü.

4 MİLYON TL ÖDÜLLE ARANAN TERÖRİSTLER LİSTESİNDE

Türkiye'de aranan teröristler listesinin kırmızı kategorisinde yer alan ve başına 4 milyon ödül konulan terörist Abdi, ayrıca 41 kişinin şehit olduğu 406 kişinin de yaralandığı 8 ayrı saldırıdan daha sorumlu tutuluyor.