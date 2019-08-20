Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Katiplik sınav sonuç sayfası

Adalet Bakanlığı personel alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Katiplik sınav sonuç sayfası merak ediliyor. Adalet Bakanlığı personel alımı 2019 ile ilgili aramalar artıyor. Memur olmak isteyen kimseler Adalet Bakanlığı personel alımı 2019 için başvurularını gerçekleştirdi. Alım başvuru sonuçları 31 Temmuz'da açıklandı. Sonuçlar ilgili adalet sarayının web sayfasında ilan edildi. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak olup, sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak. Adaylar sonuç listelerine ilgili web sayfasından ulaşabiliyor.

Bakanlık bünyesine 17 unvan ve kadroda toplam 12 bin 713 personel alımı alımı için branşlar Zabıt katibi, mübaşir, şoför, aşçı, teknisyen, avukat, hizmetli, psikolog, sosyal çalışmacı, istatistikçi, icra katibi, öğretmen, veteriner, infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, hemşire, kaloriferci olarak açıklanmıştı.

Zabıt katipliği için sınav bugün saat 09:00'da gerçekleşti. Adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapıldı. Bugün uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecek.

Sözleşmeli infaz ve koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği), teknisyen, hemşire, destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) sözlü sınavı 9 Eylül 2019 ve devam eden günlerde yapılacak. Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek ilan edilecek.

ZABIT KATİPLİĞİ SÖZLÜ SINAVINA KİMLER GİRDİ?

Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav komisyonunca doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıvla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak

istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı personel alımı sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz açıklanmadı. Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecek. İnfaz ve koruma memuru ile büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle her bir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu için ayrı ayrı sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacak.