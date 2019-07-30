Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları isim listesi açıklandı! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları tıkla öğren
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları isim listesi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. . Bakanlık bünyesine 17 unvan ve kadroda toplam 12 bin 713 personel alımı yapılıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları bugün içerisinde il il açıklanıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarının ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve varsa ilgili sınav komisyonunun bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı resmi internet sitelerinde ilan edileceği duyurulmuştu. Şu ana kadar Adana Adliyesi, Gaziantep Adliyesi, Konya Adliyesi, Artvin Adliyesi, Tekirdağ Adliyesi, Hatay Adliyesi, Erzurum Adliyesi, Manisa Adliyesi, Kilis Adliyesi,Trabzon Adliyesi, Giresun Adliyesi, Kastamonu Adliyesi, Sinop Adliyesi ve Zonguldak Adliyesi Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları isim listesini açıkladı. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları isim listesi..
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları isim listesi hakkındaki aramalar yoğunlaşıyor. Bakanlık bünyesine 17 unvan ve kadroda toplam 12 bin 713 personel alımı yapılıyor. Alım yapılacak branşlar Zabıt katibi, mübaşir, şoför, aşçı, teknisyen, avukat, hizmetli, psikolog, sosyal çalışmacı, istatistikçi, icra katibi, öğretmen, veteriner, infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, hemşire, kaloriferci olarak açıklanmıştı. Yapılacak alımda en fazla personel 6 bin 126 kişiyle infaz ve koruma memurluğunda olacak. İnfaz ve koruma memurluğunu 3 bin 71 personelle zabıt katipliği ve 1.169 personelle mübaşirlik takip edecek. Adalet Bakanlığı personel alımı için başvurular 1-16 Temmuz 2019 tarihlerinde kabul edilmiş olup, sonuçlar bugün içerisinde il il açıklanıyor. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak olup, sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.
Teknisyen ve aşçı unvanı için; Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 02 Eylül 2019 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.
Sözleşmeli infaz ve koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği), teknisyen, hemşire, destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) sözlü sınavı 09 Eylül 2019 ve devam eden günlerde yapılacak. Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek ilan edilecek.
Zabıt katipliği için 20 Ağustos 2019 Salı günü saat 09:00'da, adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacak. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecek.
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ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarının ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve varsa ilgili sınav komisyonunun bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı resmi internet sitelerinde ilan edileceği duyurulmuştu.
Şu ana kadar Adana Adliyesi, Gaziantep Adliyesi, Konya Adliyesi, Artvin Adliyesi, Tekirdağ Adliyesi, Hatay Adliyesi, Erzurum Adliyesi, Manisa Adliyesi, Kilis Adliyesi, Trabzon Adliyesi, Giresun Adliyesi, Kastamonu Adliyesi, Sinop Adliyesi ve Zonguldak Adliyesi Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları isim listesini açıkladı.
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları isim listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
ADANA ADLİYESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
GAZİANTEP ADLİYESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
KONYA ADLİYESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
ARTVİN ADLİYESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
TEKİRDAĞ ADLİYESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
HATAY ADLİYESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
ERZURUM ADLİYESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
MANİSA ADLİYESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
KİLİS ADLİYESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
TRABZON ADLİYESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
GİRESUN ADLİYESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
KASTAMONU ADLİYESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
SİNOP ADLİYESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
ZONGULDAK ADLİYESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
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