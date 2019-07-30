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30 Temmuz 2019 Salı 14:22:46 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 14:39:25

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları isim listesi açıklandı! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları tıkla öğren

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları isim listesi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. . Bakanlık bünyesine 17 unvan ve kadroda toplam 12 bin 713 personel alımı yapılıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları bugün içerisinde il il açıklanıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarının ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve varsa ilgili sınav komisyonunun bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı resmi internet sitelerinde ilan edileceği duyurulmuştu. Şu ana kadar Adana Adliyesi, Gaziantep Adliyesi, Konya Adliyesi, Artvin Adliyesi, Tekirdağ Adliyesi, Hatay Adliyesi, Erzurum Adliyesi, Manisa Adliyesi, Kilis Adliyesi,Trabzon Adliyesi, Giresun Adliyesi, Kastamonu Adliyesi, Sinop Adliyesi ve Zonguldak Adliyesi Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları isim listesini açıkladı. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları isim listesi..

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları isim listesi hakkındaki aramalar yoğunlaşıyor.  Bakanlık bünyesine 17 unvan ve kadroda toplam 12 bin 713 personel alımı yapılıyor. Alım yapılacak branşlar Zabıt katibi, mübaşir, şoför, aşçı, teknisyen, avukat, hizmetli, psikolog, sosyal çalışmacı, istatistikçi, icra katibi, öğretmen, veteriner, infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, hemşire, kaloriferci olarak açıklanmıştı. Yapılacak alımda en fazla personel 6 bin 126 kişiyle infaz ve koruma memurluğunda olacak. İnfaz ve koruma memurluğunu 3 bin 71 personelle zabıt katipliği ve 1.169 personelle mübaşirlik takip edecek. Adalet Bakanlığı personel alımı için başvurular 1-16 Temmuz 2019 tarihlerinde kabul edilmiş olup, sonuçlar bugün içerisinde il il açıklanıyor. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak olup, sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

Teknisyen ve aşçı unvanı için; Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 02 Eylül 2019 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

Sözleşmeli infaz ve koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği), teknisyen, hemşire, destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) sözlü sınavı  09 Eylül 2019  ve devam eden günlerde yapılacak.  Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek ilan edilecek.

Zabıt katipliği için 20 Ağustos 2019 Salı günü saat 09:00'da, adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacak. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecek.

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
 

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarının ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve varsa ilgili sınav komisyonunun bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı resmi internet sitelerinde ilan edileceği duyurulmuştu. 

Şu ana kadar Adana Adliyesi, Gaziantep Adliyesi, Konya Adliyesi, Artvin Adliyesi, Tekirdağ Adliyesi, Hatay Adliyesi, Erzurum Adliyesi, Manisa Adliyesi, Kilis Adliyesi, Trabzon Adliyesi, Giresun Adliyesi, Kastamonu Adliyesi, Sinop Adliyesi ve Zonguldak Adliyesi Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları isim listesini açıkladı.  

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları isim listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ADANA ADLİYESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

 

GAZİANTEP ADLİYESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
 

KONYA ADLİYESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
 

ARTVİN ADLİYESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
 

TEKİRDAĞ ADLİYESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
 

HATAY ADLİYESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
 

ERZURUM ADLİYESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
 

MANİSA ADLİYESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
 

KİLİS ADLİYESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
 

TRABZON ADLİYESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
 

GİRESUN ADLİYESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
 

KASTAMONU ADLİYESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
 

SİNOP ADLİYESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
 

ZONGULDAK ADLİYESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
 

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