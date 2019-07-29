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29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:57:12 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:59:39

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları belli oldu mu? Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları belli oldu mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Adalet Bakanlığı personel alımında bazı ilanlar için 1 Temmuz 2019 tarihinde başlayan başvurular 16 Temmuz 2019 tarihinde sona erdi. Teşkilatlarına güç katacak yeni personelle adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getirmeyi hedefleyen Bakanlık alım yapılacak branşları; Zabıt katibi, mübaşir, şoför, aşçı, teknisyen, avukat, hizmetli, psikolog, sosyal çalışmacı, istatistikçi, icra katibi, öğretmen, veteriner, infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, hemşire, kaloriferci olarak açıklamıştı. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ile ilgili gelişmeler haberimizde.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları belli oldu mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Adalet Bakanlığı adliyelerde, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 12 bin 713 personel alımı yapıyor. Teşkilatlarına güç katacak yeni personelle adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getirmeyi hedefleyen Bakanlık, başvuruları 1-16 Temmuz tarihleri arasında aldı. Alım yapılacak branşlar; Zabıt katibi, mübaşir, şoför, aşçı, teknisyen, avukat, hizmetli, psikolog, sosyal çalışmacı, istatistikçi, icra katibi, öğretmen, veteriner, infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, hemşire, kaloriferci olarak sıralandı. 

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ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları henüz belli olmadı. Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Zabıt kâtipliği unvanı için uygulamalı sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı için: Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 30 Temmuz 2019 Salı günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

Teknisyen ve aşçı unvanı için; Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 02 Eylül 2019 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

9 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09:00'da, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacak. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELERDİ?

I. Genel Şartlar:  
a)  Türk Vatandaşı olmak,
b)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,  
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya  askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan  16/07/2019  itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;  
Merkezî sınavın (KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) ve hemşire için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1983 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
h)  Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

II. Özel şartlar:
A- Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna başvurabilmek için ;  
a)  En az lise veya dengi okul mezunu olmak,  
b)Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan  16/07/2019   itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın (KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
c)  Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,
d)  Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.

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