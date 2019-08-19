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19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:57:43 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:03:25

Adalet Bakanlığı personel alımı sınavı ne zaman? Adalet Bakanlığı katiplik sınavı saat kaçta?

Adalet Bakanlığı personel alımı sınavı ne zaman? Adalet Bakanlığı katiplik sınavı saat kaçta? sorularının yanıtı yoğun olarak aratılıyor. Sınav tarihinin yaklaşması ile Adalet Bakanlığı personel alımı 2019 ile ilgili aramalar da artıyor. Memur olmak isteyenler Adalet Bakanlığı personel alımı 2019 için başvuruda bulundu. Alım başvuru sonuçları 31 Temmuz'da belli oldu. Bakanlığa yapılacak katiplik alımları için sınav yapılacağı da duyuruldu. Adalet Bakanlığı personel alımı sınavı ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.

Adalet Bakanlığı personel alımı sınavı ne zaman? Adalet Bakanlığı katiplik sınavı saat kaçta? sorularının yanıtı yoğun olarak aratılıyor. Sınav tarihinin yaklaşması ile Adalet Bakanlığı personel alımı 2019 ile ilgili aramalar da artıyor. Bakanlık bünyesine 17 unvan ve kadroda toplam 12 bin 713 personel alımı gerçekleşiyor. Alım yapılacak branşlar Zabıt katibi, mübaşir, şoför, aşçı, teknisyen, avukat, hizmetli, psikolog, sosyal çalışmacı, istatistikçi, icra katibi, öğretmen, veteriner, infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, hemşire, kaloriferci olarak açıklanmıştı. Memur olmak isteyenler Adalet Bakanlığı personel alımı 2019 için başvuruda bulundu. Alım başvuru sonuçları 31 Temmuz'da belli oldu. Bakanlığa yapılacak katiplik alımları için sınav yapılacağı da duyuruldu. Adalet Bakanlığı personel alımı sınavı ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
 


ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zabıt katipliği için 20 Ağustos 2019 Salı günü yarın saat 09:00'da, adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacak. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecek.

Sözleşmeli infaz ve koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği), teknisyen, hemşire, destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) sözlü sınavı  09 Eylül 2019  ve devam eden günlerde yapılacak.  Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek ilan edilecek.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 02/08/2019 tarih ve 32992892-E.9328/19346 sayılı yazısı gereğince Komisyon tarafından, başvuruda bulunan adaylardan diğer komisyonlarda yapılan sınavlar nedeniyle sınav günleri çakışan ve uygulama sınav tarihlerinin değiştirilmesine ilişkin talepte bulunan adaylardan mazeretleri kabul ve red edilenlere ait liste ilan edilmiş olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ve İCRA KATİBİ MAZERETLİ ADAY TESPİT SONUÇLARI
 

ZABIT KATİPLİĞİ SÖZLÜ SINAVINA KİMLER GİRECEK?

Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav komisyonunca doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıvla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

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