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07 Ekim 2019 Pazartesi 10:21:02 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 10:22:52

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı icra müdürü ve yardımcısı alımı şartları

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı icra müdürü ve yardımcısı alımı şartları nelerdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Adalet Bakanlığı, 700 İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı alımı yapıyor. Sınava girecek adayların belirlenen tarihler arasında ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan e-işlemler bölümündeki ödemeler alanından, kredi kartı veya banka kartı ile ÖSYM adına 216 TL sınav ücreti yatırması gerekiyor. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte Adalet Bakanlığı icra müdürü ve yardımcısı alımı şartları...

Adalet Bakanlığı, 700 İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı alımı yapıyor. Alıma başvurmak isteyenler "Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı icra müdürü ve yardımcısı alımı şartları nelerdir?" sorularının yanıtını arama motorlarında yoğun olarak araştırıyor. Alıma, "Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak" koşunula uygun kimseler başvurabiliyor. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları bugün başlıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
 

ADALET BAKANLIĞI 700 İCRA MÜDÜR VE YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1984 ve daha sonra olanlar)

c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.


ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILIR?

Sınav başvuruları 7-14 Kasım tarihlerinde yapılır.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, elektronik ortamda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinde yapılacak. Posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

Sınava girecek adaylar söz konusu tarihler arasında ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan e-işlemler bölümündeki ödemeler alanından, kredi kartı veya banka kartı ile ÖSYM adına 216 TL sınav ücreti yatıracak.

Geç başvuru tarihi olarak belirlenen 27 Kasım'da başvuru yapacak adayların ise 324 TL ödemesi gerekecek. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin internet sayfasından gerçekleştirilebilecek. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti bankalardan yatırılamayacak.

Sınav ücretini yatırarak sınav başvurusunu tamamlayan adaylara ÖSYM tarafından adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek.

Sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması, tamamen ÖSYM'nin sorumluluğunda gerçekleştirilecek. Sınav görevlileri ÖSYM tarafından atanacak.

ADALET BAKANLIĞI YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

Yazılı sınav, ÖSYM tarafından 28 Aralık Cumartesi günü Ankara'da yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 90 dakika sürecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavda adaylara, 35 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür testi ile 35 sorudan oluşan alan bilgisi testi uygulanacak.

Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere bin 400 aday, Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılmaya hak kazanacak.

Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Yazılı sınav sonrasında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların, sınav sonuçlarının ÖSYM ve Adalet Bakanlığı internet sitesinde ilanından itibaren 5 gün içerisinde istenilen belgeleri Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığına getirmeleri veya masrafını ödemek şartıyla Cumhuriyet başsavcılıkları aracılığıyla Acele Posta Servisi (APS) yoluyla göndermeleri gerekecek.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları kura ile yapılacak. Sözlü sınav tarihi, nihai sonuçlar ile kura günü ve yeri bakanlığın internet sitesinden ayrıca duyurulacak.

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