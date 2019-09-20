Adalet Bakanlığı mühendis alımı yapıyor: Adalet Bakanlığı mühendis alımına nasıl başvurulur?

Adalet Bakanlığı mühendis alımı yoğun ilgi görüyor. Adalet Bakanlığı mühendis alımına nasıl başvurulur? Adalet Bakanlığı mühendis alımı şartları nelerdir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Adalet Bakanlığının alımına müracaat etmek isteyen mühendisler alım koşullarını öğrenmek istiyor. Adalet Bakanlığı mühendis alımına ilişkin merak edilen diğer detaylar haberimizde yer alıyor.

ADALET BAKANLIĞI MÜHENDİS ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 23/09/2019 tarihinde başlayıp, 07/10/2019 tarihi mesai saati bitiminde sona erecektir.

ADALET BAKANLIĞI MÜHENDİS ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuruların Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılacaktır. (Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin ve başka başvuru formu kullananların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

Adaylar; bu ilânda belirtilen unvan/branşlardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Adaylar başvuru formunda yer alan unvan/branşlardan sadece birini tercih edecek olup, birden fazla tercih yapanlar ile başvuru formunda yer alan tercih alanını boş bırakanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre her unvan/branş için ayrı ayrı en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilân edilen pozisyon sayısı kadar alım yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

c) 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

Son başvuru tarihi itibarıyla ilan edilen unvan/branşlarda Yükseköğretim kurumlarının ilgili mühendislik bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1-Başvuru Formu (Bu ilânda belirtilen pozisyonlara yapılan başvurular için sadece ekte yer alan form kullanılacaktır, bunun dışında kullanılan başvuru formları kabul edilmeyecektir.)

2- Öğrenim belgesinin veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı sureti (İlgili öğrenim kurumunca onaylanmış suret kabul edilebileceği gibi belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Bakanlığımızca da onaylanabilecektir.)

3- 2018-KPSS sonuç belgesi,

4- Güvenlik Soruşturması Formu (Formun UYARI bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak doldurulması, 3 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve bu form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.),

5- Fotoğraflı özgeçmiş (El yazısıyla hazırlanmış ve imzalanmış),

6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet'ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),

7- Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan,

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilân edilecektir.

ALIM YAPILACAK BRANŞLAR

HARİTA MÜHENDİSİ - 1

İNŞAAT MÜHENDİSİ - 8

MAKİNE MÜHENDİSİ - 8

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ - 5

ELEKTRİK MÜHENDİSİ - 3

ELEKTRONİK MÜHENDİSİ - 2

JEOLOJİ MÜHENDİSİ - 1

ÇEVRE MÜHENDİSİ - 1

TOPLAM - 29