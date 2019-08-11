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11 Ağustos 2019 Pazar 19:32:11 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 19:34:04

Adalet Bakanlığı memur alımı sınavı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı 2019

Adalet Bakanlığı memur alımı sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Adalet Bakanlığı personel alımı 2019 ile ilgili aramalar yoğunlaşıyor. Memur olmak isteyenler Adalet Bakanlığı personel alımı 2019 için başvuruda bulundu. Bakanlık bünyesine 17 unvan ve kadroda toplam 12 bin 713 personel alımı gerçekleşiyor. Alım yapılacak branşlar Zabıt katibi, mübaşir, şoför, aşçı, teknisyen, avukat, hizmetli, psikolog, sosyal çalışmacı, istatistikçi, icra katibi, öğretmen, veteriner, infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, hemşire, kaloriferci olarak açıklanmıştı. Alım başvuru sonuçları 31 Temmuz'da açıklandı. Bakanlığa yapılacak katiplik alımları için sınav da gerçekleştirilecek. Peki, Adalet Bakanlığı katiplik alımı sınavı ne zaman? Detaylar haberimizde.

Adalet Bakanlığı memur alımı sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Adalet Bakanlığı personel alımı 2019 ile ilgili aramalar yoğunlaşıyor. Memur olmak isteyenler Adalet Bakanlığı personel alımı 2019 için 1-16 Temmuz 2019 tarihleri aralığında başvuruda bulundu. Bakanlık bünyesine 17 unvan ve kadroda toplam 12 bin 713 personel alımı gerçekleşiyor. Alım yapılacak branşlar Zabıt katibi, mübaşir, şoför, aşçı, teknisyen, avukat, hizmetli, psikolog, sosyal çalışmacı, istatistikçi, icra katibi, öğretmen, veteriner, infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, hemşire, kaloriferci olarak açıklanmıştı. Yapılacak alımda en fazla personel 6 bin 126 kişiyle infaz ve koruma memurluğunda olacak. İnfaz ve koruma memurluğunu 3 bin 71 personelle zabıt katipliği ve 1.169 personelle mübaşirlik takip edecek.  

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
 

Alım başvuru sonuçları 31 Temmuz'da açıklandı. Sonuçlar ilgili adalet sarayının web sayfasında ilan edildi. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak olup, sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak. Adaylar sonuç listelerine ilgili web sayfasından ulaşabiliyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Sözleşmeli infaz ve koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği), teknisyen, hemşire, destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) sözlü sınavı  09 Eylül 2019  ve devam eden günlerde yapılacak.  Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek ilan edilecek.

Zabıt katipliği için 20 Ağustos 2019 Salı günü saat 09:00'da, adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacak. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecek.

ZABIT KATİPLİĞİ SÖZLÜ SINAVINA KİMLER GİRECEK?

Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav komisyonunca doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıvla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak
istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

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