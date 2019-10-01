Adalet Bakanlığı icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alıyor! Adalet Bakanlığı icra müdürü ve icra müdür yardımcısı şartları neler?

  • Bist 100
    104695
  • Dolar
    5,6929
  • Euro
    6,2073
  • Altın
    268,4810
İstanbul
16 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Tarık Ünlüoğlu neden öldü, Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Tarık Ünlüoğlu neden öldü, Tarık Ünlüoğlu kimdir?
Son Dakika: Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Tarık Ünlüoğlu neden öldü? Son Dakika: Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Tarık Ünlüoğlu neden öldü?
Terörist bombalı saldırı öncesi peruk takarak keşif yapmış Terörist bombalı saldırı öncesi peruk takarak keşif yapmış
Terörist bombalı saldırı öncesi peruk takarak keşif yapmış Terörist bombalı saldırı öncesi peruk takarak keşif yapmış
Şarjdaki telefon patladı, 14 yaşındaki kız hayatını kaybetti Şarjdaki telefon patladı, 14 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Eski Danıştay üyesi Bülent Kılınç'a FETÖ üyeliğinden hapis cezası Eski Danıştay üyesi Bülent Kılınç'a FETÖ üyeliğinden hapis cezası
'Örgüt elebaşı Gülen darbe talimatını 'giysi dili' ile verdi' 'Örgüt elebaşı Gülen darbe talimatını 'giysi dili' ile verdi'
10 milyon liralık arsa vurgunu tapuya takıldı 10 milyon liralık arsa vurgunu tapuya takıldı
Ruslar Türkiye'ye hayran Ruslar Türkiye'ye hayran
İnkar ettiği ByLock'tan FETÖ elebaşının yeğeniyle irtibatı çıktı İnkar ettiği ByLock'tan FETÖ elebaşının yeğeniyle irtibatı çıktı
Engelsiz cami sayısı 20 bine yaklaştı Engelsiz cami sayısı 20 bine yaklaştı
DEAŞ'a eylülde 'üst düzey' darbe DEAŞ'a eylülde 'üst düzey' darbe
Sosyal amaçlı spor etkinlikleri için sağlık raporu gerekli olmayacak Sosyal amaçlı spor etkinlikleri için sağlık raporu gerekli olmayacak
Konut satışında şampiyon Esenyurt ve Kepez Konut satışında şampiyon Esenyurt ve Kepez
''Çiğnemeden sarımsak yut'' tavsiyesine uyunca canından oluyordu ''Çiğnemeden sarımsak yut'' tavsiyesine uyunca canından oluyordu
Deprem çatlaklarını güçlendirmek yerine sıvayla kapatmaya çalışan İBB'ye vatandaştan tepki: Bravo İmamoğlu Deprem çatlaklarını güçlendirmek yerine sıvayla kapatmaya çalışan İBB'ye vatandaştan tepki: Bravo İmamoğlu
Ahmet Hakan'ı çileden çıkardı: Bana ne sizin ayrılmanızdan! Ahmet Hakan'ı çileden çıkardı: Bana ne sizin ayrılmanızdan!
Deprem çatlaklarını güçlendirmek yerine sıvayla kapatmaya çalışan İBB'ye vatandaştan tepki: Bravo İmamoğlu Deprem çatlaklarını güçlendirmek yerine sıvayla kapatmaya çalışan İBB'ye vatandaştan tepki: Bravo İmamoğlu
Ahmet Hakan'ı çileden çıkardı: Bana ne sizin ayrılmanızdan! Ahmet Hakan'ı çileden çıkardı: Bana ne sizin ayrılmanızdan!
Devlet Tiyatroları perdelerini açıyor: Devlet Tiyatroları yerli yabancı oyunları neler? Devlet Tiyatroları bilet nasıl alınır? Devlet Tiyatroları perdelerini açıyor: Devlet Tiyatroları yerli yabancı oyunları neler? Devlet Tiyatroları bilet nasıl alınır?
'adana8001ceyhan' inkâr etmişti... Selman Gülen ile ByLock irtibatı tespit edildi 'adana8001ceyhan' inkâr etmişti... Selman Gülen ile ByLock irtibatı tespit edildi
Gözler İstanbul'da ama... İzmir için korkutan deprem uyarısı: 13 ayrı fay hattı var Gözler İstanbul'da ama... İzmir için korkutan deprem uyarısı: 13 ayrı fay hattı var
İran Genelkurmay Başkanı: Yemen’e danışmanlık hizmeti vermeye devam edeceğiz İran Genelkurmay Başkanı: Yemen’e danışmanlık hizmeti vermeye devam edeceğiz
Metrobüste olay! Kadın yolcu erkek yolcuya tekme ve yumrukla saldırdı Metrobüste olay! Kadın yolcu erkek yolcuya tekme ve yumrukla saldırdı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Ekim 2019 Salı 11:27:48 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 11:30:09

Adalet Bakanlığı icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alıyor! Adalet Bakanlığı icra müdürü ve icra müdür yardımcısı şartları neler?

Adalet Bakanlığı, 700 İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı alımı yapıyor. Bakanlık, yazılı ve sözlü sınavlar ile 5-9 uncu dereceli kadrolara 700 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı açıktan ve naklen alacak. Alımlara müracaat etmek isteyen kimseler, başvuru şartlarını ve başvuruların ne zaman, nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor. Adalet Bakanlığı icra müdürü ve icra müdür yardımcısı şartları neler? Adalet Bakanlığı icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı başvuruları ne zaman yapılır? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

Adalet Bakanlığı, 700 İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı alımı yapıyor. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilan kapsamında Adalet Bakanlığı icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı ile ilgili detaylar yer alıyor. Adalet Bakanlığı alımına müracaat etmek isteyen vatandaşlar Adalet Bakanlığı icra müdürü ve icra müdür yardımcısı şartları neler? Adalet Bakanlığı icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı başvuruları ne zaman yapılır? sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. Adalet Bakanlığı icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
 

ADALET BAKANLIĞI 700 İCRA MÜDÜR VE YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1984 ve daha sonra olanlar)

c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.


ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜRÜ VE YARDIMCISI ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınav başvuruları 7-14 Kasım tarihlerinde elektronik ortamda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinde yapılacak. Posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

Sınava girecek adaylar söz konusu tarihler arasında ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan e-işlemler bölümündeki ödemeler alanından, kredi kartı veya banka kartı ile ÖSYM adına 216 TL sınav ücreti yatıracak.

Geç başvuru tarihi olarak belirlenen 27 Kasım'da başvuru yapacak adayların ise 324 TL ödemesi gerekecek. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin internet sayfasından gerçekleştirilebilecek. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti bankalardan yatırılamayacak.

Sınav ücretini yatırarak sınav başvurusunu tamamlayan adaylara ÖSYM tarafından adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek.

Sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması, tamamen ÖSYM'nin sorumluluğunda gerçekleştirilecek. Sınav görevlileri ÖSYM tarafından atanacak.

ADALET BAKANLIĞI YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

Yazılı sınav, ÖSYM tarafından 28 Aralık Cumartesi günü Ankara'da yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 90 dakika sürecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavda adaylara, 35 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür testi ile 35 sorudan oluşan alan bilgisi testi uygulanacak.

Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere bin 400 aday, Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılmaya hak kazanacak.

Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Yazılı sınav sonrasında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların, sınav sonuçlarının ÖSYM ve Adalet Bakanlığı internet sitesinde ilanından itibaren 5 gün içerisinde istenilen belgeleri Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığına getirmeleri veya masrafını ödemek şartıyla Cumhuriyet başsavcılıkları aracılığıyla Acele Posta Servisi (APS) yoluyla göndermeleri gerekecek.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları kura ile yapılacak. Sözlü sınav tarihi, nihai sonuçlar ile kura günü ve yeri bakanlığın internet sitesinden ayrıca duyurulacak.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ