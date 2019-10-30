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30 Ekim 2019 Çarşamba 11:54:38 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 11:56:11

Adalet Bakanlığı hakim savcılık sınavı şartları neler? Hakim savcılık sınavı 2019 ne zaman?

Adalet Bakanlığı hakim savcılık sınavı şartları neler? Hakim savcılık sınavı 2019 ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Adalet Bakanlığı 1.300 Hakim ve Savcı adayı alımı yapıyor. Adalet Bakanlığı 1300 Hakim ve Savcı alımı sınavı için başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapılabilecek. ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile veya istenilen bir başvuru merkezlerinde yapılabiliyor. Adalet Bakanlığı hakim savcılık sınavı ve şartları ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..

Hakim savcılık sınavı 2019 yoğun ilgi görüyor. Adalet Bakanlığı 1.300 Hakim ve Savcı adayı alımı yapıyor. Adalet Bakanlığı hakim savcılık sınavı şartları neler? Hakim savcılık sınavı 2019 ne zaman? sorularının yanıtı hakim ve savcı olmak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. Adalet Bakanlığı 1300 Hakim ve Savcı sınavı başvuruları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile veya istenilen bir başvuru merkezlerinde yapılabiliyor. Adalet Bakanlığı hakim savcılık sınavı ve şartları ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

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HAKİM SAVCILIK SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

1300 Hakim ve Savcı alımı sınavı başvuruları, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) bulunan adaylar, başvuru işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile) veya diledikleri bir başvuru merkezlerinde yapacaklardır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar ise başvuru işlemlerini bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.

HAKİM SAVCILIK SINAVI 2019 NE ZAMAN?

2019 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile 9-5 dereceli kadrolara;

1) 1000 adlî yargı hâkim ve savcı adayı,
2) 200 avukatlık mesleğinden hâkim ve savcı adayı,
3) 100 idari yargı hâkim adayı,
alınacak olup, yazılı yarışma sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Aralık 2019 Pazar günü Ankara’da iki oturumda yapılacak.

Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı Sınavlarının tümü için başvuru yapan adaylar, Adli Yargı ve İdari Yargı Sınavlarının ikisi için de başvuru yapan adaylar ile sadece Adli Yargı Sınavına başvuran adayların sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adli Yargı ve Adli Yargı-Avukat Sınavlarının ikisi için de başvuru yapan adayların sınav binalarına alınma işlemleri sınavın sabah oturumunda saat 10.00’da, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, sınavın sabah oturumunda saat 10.00’dan sonra öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

İdari Yargı ve Adli Yargı-Avukat Sınavlarının ikisi için de başvuru yapan adaylar ile sadece İdari Yargı Sınavına veya sadece Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adayların sınav binalarına alınma işlemleri saat 11.00’de tamamlanacaktır. Adaylar, saat 11.00’den sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adli Yargı-Avukat Sınavı için de başvuru yapan adayların öğleden sonra oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 15.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

HAKİM SAVCILIK SINAVI ŞARTLARI NELER?

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1984 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,
Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını (doğum tarihi 01.01.1974 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,
c) Adlî yargı – avukatlık adlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye‘deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
İdarî yargı adayları için; Hukuk Fakültesi veya Hukuk Bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, Yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olanlar ile Hukuk Fakültesi dışında hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
d) Kamu haklarından yasaklı olmamak,
e) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
f) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,
g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
h)Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

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