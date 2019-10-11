Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı başvuru şartları neler? Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı ne zaman?

  • Bist 100
    98958
  • Dolar
    5,8436
  • Euro
    6,4347
  • Altın
    281,9960
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Gram altın 282 lira Gram altın 282 lira
Avrupa devlerini peşinden koşturan 3 Türk futbolcu Avrupa devlerini peşinden koşturan 3 Türk futbolcu
Milli ruh çığ gibi Milli ruh çığ gibi
Sivil kıyafetle halkın arasına karışıyorlar Sivil kıyafetle halkın arasına karışıyorlar
11 Ekim Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? 11 Ekim Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır?
Hosseini, Trabzonspor'un teklifine sıcak bakıyor Hosseini, Trabzonspor'un teklifine sıcak bakıyor
Türkiye Ermeni Patrikliği: BarısPınarıHerakatı'nın barışçıl amaçlarına ulaşması için dualarımızı yineliyoruz Türkiye Ermeni Patrikliği: BarısPınarıHerakatı'nın barışçıl amaçlarına ulaşması için dualarımızı yineliyoruz
Terör örgütü yanlılarından sosyal medyada Trump'ı manipülasyon çabası Terör örgütü yanlılarından sosyal medyada Trump'ı manipülasyon çabası
Fatih Terim Belhanda'ya sahip çıktı Fatih Terim Belhanda'ya sahip çıktı
Cari işlemler hesabı 5 milyar 97 milyon dolar fazla verdi Cari işlemler hesabı 5 milyar 97 milyon dolar fazla verdi
Sancak'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek Sancak'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Vedat Muriqi'ye Premier Leauge'den bir talip daha Vedat Muriqi'ye Premier Leauge'den bir talip daha
Fransa'dan skandal Türkiye'ye yaptırım açıklaması Fransa'dan skandal Türkiye'ye yaptırım açıklaması
Suriye Milli Ordusu'ndan sınıra takviye Suriye Milli Ordusu'ndan sınıra takviye
YSK personel alımı 2019 ne zaman? YSK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? YSK personel alımı 2019 ne zaman? YSK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Genç kadın kâbusu yaşadı! Sanık avukatının sorusuna hakim böyle tepki gösterdi Genç kadın kâbusu yaşadı! Sanık avukatının sorusuna hakim böyle tepki gösterdi
Acılı anne isyan etti! Acılı anne isyan etti!
Cari işlemler dengesi açıklandı! Cari işlemler dengesi açıklandı!
Piyasa güne artı rezervle başladı Piyasa güne artı rezervle başladı
Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı başvuru şartları neler? Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı başvuru şartları neler? Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı ne zaman?
Barış Pınarı Harekâtı’nda savunma sanayisinin yeni kabiliyetleri cephede ilk kez denendi Barış Pınarı Harekâtı’nda savunma sanayisinin yeni kabiliyetleri cephede ilk kez denendi
Dirar'ın yokluğunda sol beke o isim geçecek Dirar'ın yokluğunda sol beke o isim geçecek
Engin Temel cinayetinde 11 yıl sonra flaş karar! Engin Temel cinayetinde 11 yıl sonra flaş karar!
Nabil Dirar'la ilgili ilginç gerçek ortaya çıktı Nabil Dirar'la ilgili ilginç gerçek ortaya çıktı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Ekim 2019 Cuma 10:07:04 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 10:08:32

Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı başvuru şartları neler? Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı ne zaman?

Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı yoğun ilgi görüyor. Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı başvuru şartları neler? Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı ne zaman? sorularının yanıtı alıma başvurmak isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yıl sonuna kadar 1300 hakim savcı alımı yapılacağını açıklamıştı. Adalet Bakanlığı Hakim Savcı alımı ile ilgili detaylar da belli oldu. Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı sınavı 29 Aralık 2019 Pazar günü Ankara’da iki oturumda yapılacak. Sınavına kimlerin katılabileceği ve sınav başvurularının nasıl ve nereden yapılacağı ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı başvuru şartları neler? sorularının yanıtı merak ediliyor. Adalet Bakanlığı 1.300 Hakim ve Savcı adayı alımı yapıyor. Adalet Bakanlığı Hakim Savcı alımı başvuru şartları neler? Adalet Bakanlığı Hakim Savcı alımı ne zaman? güncel olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Yıl sonuna kadar  1.300 Hakim ve Savcı adayı alımı yapacaklarını açıklayan  Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Hukuk mesleğine giriş sınavı getiriyoruz. Bir meslek sınavına girilecek ondan sonra mesleğe kabul işlerinde süreç başlayacak. Nitelikli hukukçu yetişmesine katkı sağlayacak. Hakim ve savcı yardımcılığı konusunu önemsiyoruz. Hem teori hem pratiği artıracak. Hakim yardımcılığından sonra hakim olmak için sınava girecek. Tüm bu süreçlerden sonra hakim ve savcı cübbesini giyip mesleğini ifa edebilecek." şeklinde açıklama yapmıştı.

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN.
 

ADALET BAKANLIĞI HAKİM SAVCI ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı 1.300 Hakim ve Savcı adayı alımı sınavına başvurular, 31 Ekim - 7 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak.

ADALET BAKANLIĞI 1300 HAKİM SAVCI ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adalet Bakanlığı 1300 Hakim ve Savcı alımı sınavı başvuruları, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) bulunan adaylar, başvuru işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile) veya diledikleri bir başvuru merkezlerinde yapacaklardır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar ise başvuru işlemlerini bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.

ADALET BAKANLIĞI 1300 HAKİM SAVCI ALIMI ŞARTLARI NELER?

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1984 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,
Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını (doğum tarihi 01.01.1974 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,
c) Adlî yargı – avukatlık adlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye‘deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
İdarî yargı adayları için; Hukuk Fakültesi veya Hukuk Bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, Yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olanlar ile Hukuk Fakültesi dışında hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
d) Kamu haklarından yasaklı olmamak,
e) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
f) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,
g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
h)Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

ADALET BAKANLIĞI 1300 HAKİM SAVCI ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

2019 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile 9-5 dereceli kadrolara;

1) 1000 adlî yargı hâkim ve savcı adayı,
2) 200 avukatlık mesleğinden hâkim ve savcı adayı,
3) 100 idari yargı hâkim adayı,
alınacak olup, yazılı yarışma sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Aralık 2019 Pazar günü Ankara’da iki oturumda yapılacak.

Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı Sınavlarının tümü için başvuru yapan adaylar, Adli Yargı ve İdari Yargı Sınavlarının ikisi için de başvuru yapan adaylar ile sadece Adli Yargı Sınavına başvuran adayların sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adli Yargı ve Adli Yargı-Avukat Sınavlarının ikisi için de başvuru yapan adayların sınav binalarına alınma işlemleri sınavın sabah oturumunda saat 10.00’da, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, sınavın sabah oturumunda saat 10.00’dan sonra öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

İdari Yargı ve Adli Yargı-Avukat Sınavlarının ikisi için de başvuru yapan adaylar ile sadece İdari Yargı Sınavına veya sadece Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adayların sınav binalarına alınma işlemleri saat 11.00’de tamamlanacaktır. Adaylar, saat 11.00’den sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adli Yargı-Avukat Sınavı için de başvuru yapan adayların öğleden sonra oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 15.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ