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10 Eylül 2019 Salı 09:06:00 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 09:50:43

Adalet Bakanlığı gardiyanlık sınavı yapıldı!

Adalet Bakanlığı gardiyanlık sınavı yapıldı! Adalet Bakanlığı gardiyanlık sınavı sonuçları ne zaman belli olur? merak ediliyor. Adalet Bakanlığı bünyesine 17 unvan ve kadroda toplam 12 bin 713 personel alımı gerçekleştiriyor. Yapılacak alımda en fazla personel 6 bin 126 kişiyle infaz ve koruma memurluğu olan gardiyanlığa alınıyor. Adaylar, Adalet Bakanlığı gardiyanlık sınavı ile ilgili araştırmalar yapıyor. Adalet Bakanlığı gardiyanlık sınavı ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

Adalet Bakanlığı bünyesine 17 unvan ve kadroda toplam 12 bin 713 personel alımı gerçekleştiriyor. En çok alım infaz ve koruma memurluğuna yapılıyor. Bir diğer ismi gardiyanlık olan bu unvan için 6 bin 126 personel alınacak. Adayların başvuru sonu sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. İlk aşamayı geçen adaylar bugün sınava girecek. Peki, Adalet Bakanlığı gardiyanlık sınavı saat kaçta? Adalet Bakanlığı gardiyanlık sınavı konuları neler? Sınav sonuçları ne zaman açıklanır? merak ediliyor. Adalet Bakanlığı gardiyanlık sınavı ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
 

ADALET BAKANLIĞI GARDİYANLIK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sözleşmeli infaz ve koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği), teknisyen, hemşire, destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) sözlü sınavı bugün ve devam eden günlerde yapılacak. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise henüz belli değil. Sonuçlar açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.

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