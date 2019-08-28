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28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:21:59 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:23:58

Adalet Bakanlığı gardiyanlık sınavı ne zaman? Adalet Bakanlığı gardiyan alımı sınavına kimler girebilir?

Adalet Bakanlığı gardiyanlık sınavı ne zaman? Adalet Bakanlığı gardiyanlık sınavı nerede yapılacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. Memur olmak isteyenler Adalet Bakanlığı personel alımı 2019 için 1-16 Temmuz 2019 tarihleri aralığında başvuruda bulundu. Bakanlık bünyesine 17 unvan ve kadroda toplam 12 bin 713 personel alımı gerçekleşiyor. Yapılacak alımda en fazla personel 6 bin 126 kişiyle infaz ve koruma memurluğuna alınıyor. Bu alım için adayların sınava da girmeleri gerekiyor. Peki, Adalet Bakanlığı gardiyanlık sınavı ne zaman? İşte Adalet Bakanlığı gardiyanlık sınavı ile ilgili detaylar..

Adalet Bakanlığı gardiyanlık sınavı ne zaman? Adalet Bakanlığı gardiyanlık sınavı nerede yapılacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. Memur olmak isteyenler Adalet Bakanlığı personel alımı 2019 için 1-16 Temmuz 2019 tarihleri aralığında başvuruda bulundu. Bakanlık bünyesine 17 unvan ve kadroda toplam 12 bin 713 personel alımı gerçekleşiyor. Yapılacak alımda en fazla personel 6 bin 126 kişiyle infaz ve koruma memurluğuna alınıyor. Bu alım için adayların sınava da girmeleri gerekiyor. Peki, Adalet Bakanlığı gardiyanlık sınavı ne zaman? Adalet Bakanlığı gardiyanlık sınavı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
 

ADALET BAKANLIĞI GARDİYANLIK SINAVI NE ZAMAN?

Sözleşmeli infaz ve koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği), teknisyen, hemşire, destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) sözlü sınavı  9 Eylül 2019 ve devam eden günlerde yapılacak. Sınav yerleri hakkında bilgiler ilgili kurum tarafından öğrenilebilecek. Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek ilan edilecek.

SÖZLÜ SINAV KONULARI

a)  İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b)  Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c)  Genel kültür (20 puan),
d)  Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır. 
 
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.  

Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

Aşçılık sözlü sınavında; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık unvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.

SINAVA KİMLER KATILABİLECEK?

İnfaz ve koruma memurları için ilan edilen pozisyon sayısının beş katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan infaz ve koruma memuru adaylarının boy ve kilo ölçümleri her bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için ayrı ayrı olmak üzere   05/08/2019 ve devam eden günlerde yapılacak olup, adayların boy-kilo ölçümüne hangi gün katılacakları ilgili sınav komisyonlarınca ilan edilecektir. Boy kilo ölçümüne katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecek, sözlü sınava katılamayacaklardır. Boy kilo ölçümünü geçerek sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ayrıca ilgili sınav merkezleri tarafından ilan edilmesi gerekmektedir.

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