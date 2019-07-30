Adalet Bakanlığı gardiyan alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı gardiyan alımı sonuçları sorgulama sayfası!

Adalet Bakanlığı gardiyan alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı gardiyan alımı sonuçları sorgulama arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.Adalet Bakanlığı gardiyan alımı için başvuru yapan adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Başvuruları kabul edilen adaylar, uygulama sınavlarına girecek. İnfaz ve koruma memurları için ilan edilen pozisyon sayısının beş katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacak.

Sözlü sınava katılacak teknisyen, hemşire, aşçı, kaloriferci adayları ile uygulama sınavına katılacak büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), şoför ve boy-kilo ölçümüne katılacak infaz ve koruma memuru adayları sözlü sınavdan önce 30 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

ADALET BAKANLIĞI GARDİYAN ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı gardiyan alımı sonuçları bugün içerisinde açıklanacak. Adalet Bakanlığı gardiyan alımı sonuçları ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve varsa ilgili sınav komisyonunun bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı resmi internet sitelerinde ilan edilecek. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.



Boy kilo ölçümü:

İnfaz ve koruma memurları için ilan edilen pozisyon sayısının beş katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan infaz ve koruma memuru adaylarının boy ve kilo ölçümleri her bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için ayrı ayrı olmak üzere 05/08/2019 ve devam eden günlerde yapılacak olup, adayların boy-kilo ölçümüne hangi gün katılacakları ilgili sınav komisyonlarınca ilan edilecektir. Boy kilo ölçümüne katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecek, sözlü sınava katılamayacaklardır. Boy kilo ölçümünü geçerek sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ayrıca ilgili sınav merkezleri tarafından ilan edilmesi gerekmektedir.

Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) uygulama sınav tarihi:

20/08/2019 tarihinde adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir. Ceza İnfaz Kurumu Kâtipliği uygulama sınavında kullanılacak sınav metinleri uygulama sınavından en az bir hafta önce Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ilân edilecektir.

SÖZLÜ SINAV TARİHİ

Sözleşmeli infaz ve koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği), teknisyen, hemşire, destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) sözlü sınavı 09 Eylül 2019 ve devam eden günlerde yapılacak. Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek ilan edilecek.

SÖZLÜ SINAV KONULARI

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.



Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.

Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

Aşçılık sözlü sınavında; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık unvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.