Adalet Bakanlığı'ndan AB ve AP'ye sert tepki: Teröristleri konferansa değil, yüce Türk adaleti önüne getirmeye davet ediyoruz
Son dakika haberleri... Adalet Bakanlığı "AP'yi ve AB kurumlarını, teröristleri konferansa değil, yüce Türk adaleti önüne getirmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanlığı: “Avrupa Parlamentosunu ve AB kurumlarını terör örgütlerine karşı mücadelede daha duyarlı olmaya ve teröristleri konferansa değil, yüce Türk adaleti önüne getirmeye davet ediyoruz.”
Adalet Bakanlığı: “Türk Yargısının uluslararası ölçekte peşinde olduğu eli kanlı teröristlere Avrupa Parlamentosu'nda konuşmacı rolü verilmesi, bu konuşmalarda ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin ve yakışıksız ifadelerin kullanılması, vahim ve kabul edilemez bir durumdur. Parlamento üyelerinin gözü önünde örgüt propagandası yaptırılması, AB müktesebatına da, terörle mücadeleye ilişkin uluslararası taahhütlere de aykırıdır.”
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- Adalet Bakanlığı'ndan AB ve AP'ye sert tepki: Teröristleri konferansa değil, yüce Türk adaleti önüne getirmeye davet ediyoruz
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