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30 Temmuz 2019 Salı 11:37:47 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 11:57:06

Adalet Bakanlığı alım sonuçları sorgulama sayfası açıldı mı? Adalet Bakanlığı alım sonuçları nereden öğrenilir?

Adalet Bakanlığı alım sonuçları sorgulama sayfası açıldı mı? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bakanlık bünyesine 17 unvan ve kadroda toplam 12 bin 713 personel alımı yapılacak. Adalet Bakanlığı personel alımı için başvurular 1-16 Temmuz 2019 tarihlerinde kabul edildi. Sonuçların açıklanmasını heyecanla bekleyen adaylar Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları ile ilgili aramalarını arttırıyor. Adalet Bakanlığı alım sonuçları sorgulama sayfası açıldı mı? Adalet Bakanlığı alım sonuçları nereden öğrenilir? sorularının yanıtı ve son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz.

Adalet Bakanlığı alım sonuçları sorgulama sayfası açıldı mı? Adalet Bakanlığı alım sonuçları nereden öğrenilir? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bakanlık bünyesine 17 unvan ve kadroda toplam 12 bin 713 personel alımı yapılacak. Alım yapılacak branşlar Zabıt katibi, mübaşir, şoför, aşçı, teknisyen, avukat, hizmetli, psikolog, sosyal çalışmacı, istatistikçi, icra katibi, öğretmen, veteriner, infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, hemşire, kaloriferci olarak açıklanmıştı. Yapılacak alımda en fazla personel 6 bin 126 kişiyle infaz ve koruma memurluğunda olacak. İnfaz ve koruma memurluğunu 3 bin 71 personelle zabıt katipliği ve 1.169 personelle mübaşirlik takip edecek. Adalet Bakanlığı personel alımı için başvuru yapan adaylar heyecanla açıklanmasını bekliyor. 

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ADALET BAKANLIĞI ALIM SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adalet Bakanlığı gardiyan alımı sonuçları bugün içerisinde ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve varsa ilgili sınav komisyonunun bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı resmi internet sitelerinde ilan edilecek. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

ADALET BAKANLIĞI ALIM SONUÇLARI SORGULAMA SAYFALARI
 

Teknisyen ve aşçı unvanı için; Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 02 Eylül 2019 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

Sözleşmeli infaz ve koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği), teknisyen, hemşire, destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) sözlü sınavı  09 Eylül 2019  ve devam eden günlerde yapılacak.  Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek ilan edilecek.

Zabıt katipliği için 20 Ağustos 2019 Salı günü saat 09:00'da, adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacak. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecek.

SÖZLÜ SINAV KONULARI

a)  İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b)  Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c)  Genel kültür (20 puan),
d)  Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır. 
 
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.  

Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

Aşçılık sözlü sınavında; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık unvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.

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