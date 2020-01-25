Adalet Bakanlığı: Adıyaman Cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı
Adalet Bakanlığı, "Kısmi çatlaklar oluşan Adıyaman Cezaevi'ndeki 814 hükümlü ve tutuklu Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’a nakledilmeye başlandı." açıklamasını yaptı.
Adalet Bakanlığı, Elazığ'da meydana depremde bazı bölümlerinde çatlaklar oluşan Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki 814 hükümlü ve tutuklunun tedbiren Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerine nakledilmeye başlandığını açıkladı.
AİLELER CEZAEVİ ÖNÜNDE
Depremde hasar gördüğü tespit edilen Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi önüne, hükümlü ve tutukluların çevre illerdeki cezaevlerine nakledilmesi için çok sayıda otobüs getirildi. Bu sırada tutuklu ve hükümlü yakanıları da cezaevi önüne geldi.
Elazığ ve Malatya'da yıkım ile can kaybına neden olan depremin en çok hissedildiği Adıyaman'daki E Tipi Kapalı Cezaevi'nde çatlaklar meydana geldi. Sabah erken saatlerde kente gelen Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş'un incelemelerinin ardından cezaevindeki 814 hükümlü ve tutuklunun Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerine nakledilmesine karar verildi. Karar üzerine nakil hazırlığı başlayan cezaevi önüne çok sayıda otobüs getirildi. Hükümlü ve tutukluların yakınları da cezaevi önünde, bilgi almak için bekliyor.
Nakillerin akşam saatine kadar tamamlanmasının planlandığı öğrenildi.
DHA
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