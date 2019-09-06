Adalet Bakanlığı 1300 hakim savcı alımı yapıyor! Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı 2019 ne zaman?

Adalet Bakanlığı 1300 hakim savcı alımı yapacak. Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı 2019 ne zaman? Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı 2019 başvuruları nasıl yapılacak? soruları gündeme oturdu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yıl sonuna kadar 1300 hakim savcı alımı yapılacağını duyurdu. Haberi gören ve bu alımları bekleyen adaylar, Adalet Bakanlığı 1300 hakim savcı alımı hakkında araştırma yapmaya başladı. Ancal Adalet Bakanlığı 1300 hakim savcı alımı ile ilgili henüz detay verilmedi.



ADALET BAKANLIĞI HAKİM SAVCI ALIMI 2019 NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı hakim savcı alımının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Yalnız yıl sonuna kadar yapılacağı belirtildi. Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı alımı ile ilgili detayların netleşmesinin ardından haberimizde yer alacak.

ADALET BAKANLIĞI HAKİM SAVCI ALIMI BAŞVURULARI

Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı başvurularının nasıl yapılacağının da yine Bakanlık tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

HUKUK MESLEĞİNE GİRİŞ SINAVI GELİYOR

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Hukuk mesleğine giriş sınavı getiriyoruz. Bir meslek sınavına girilecek ondan sonra mesleğe kabul işlerinde süreç başlayacak. Nitelikli hukukçu yetişmesine katkı sağlayacak.

Hakim ve savcı yardımcılığı konusunu önemsiyoruz. Hem teori hem pratiği artıracak. Hakim yardımcılığından sonra hakim olmak için sınava girecek. Tüm bu süreçlerden sonra hakim ve savcı cübbesini giyip mesleğini ifa edebilecek." dedi.