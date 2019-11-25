Adalet Bakanı: Yaşlı, hamile ve çocukların cezalarını evde çekmesi alternatifi üzerinde duruyoruz

Bakan Gül, önemli değerlendirmelerde bulundu:

KADINA ŞİDDET

Bu fiilleri engelleyecek ve faillerin gerekli cezaları almalarını sağlayacak tedbirleri almak kararlılığındayız.

YAŞLI, HAMİLE VE ÇOCUKLARIN CEZALARINI EVDE ÇEKMESİ ALTERNATİFİ

Bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarını evde çekmesi alternatifi üzerinde duruyoruz.

LEKELENMEME HAKKI

‘Lekelenmeme Hakkı’ kapsamında 249 bin 84 ihbar dosya açılmış, 146 bin 382 soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.

STAJYER AVUKATLARIN STAJ SÜRELERİ

Stajyer avukatlarımızın staj süreleri boyunca sigortalı olarak çalışabilmelerini sağlayacak düzenlemeler de gündemimizdedir.

NOTERLİK HARÇ VE MASRAFLARI TÜM KREDİ KARTLARIYLA ÖDENEBİLECEK

Noterlik harç ve masraflarının tüm bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesini sağlayacağız. Noterlik hizmetlerinde 5 Nisan 2019 tarihinden itibaren 453 bin 572 işlem yapıldı.

15 TEMMUZ'DAN BU YANA MESLEKTEN ÇIKARILAN HAKİM VE SAVCI SAYISI

15 Temmuz'dan bu yana meslekten çıkarılan hakim ve Cumhuriyet savcısı sayısı 3 bin 926'dır.

FETÖ, 15 Temmuz akşamı başlayıp 16 Temmuz sabahı bastırılan bir tehlike olarak