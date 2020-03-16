Adalet Bakanı koronavirüse karşı yeni önlemleri açıkladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yargıda koronavirüs önlemleriyle ilgili açıklama yaptı. Gül'ün açıkladığı tedbirler şöyle:

- 60 yaş üstü hakim ve savcılar izinli sayılacak.

- Ertelenen duruşma günleri UYAP'tan duyurulacak.

- Tüm kurumlarda dışarıdan gelenlere maske ve eldiven veriliyor.

- Avukatlar cezaevine kapalı görüşe asgari gidecek.

- Hükümlülerin toplu olarak yaptığı tüm faaliyetler sona erdirilmiştir.

- Cezaevlerinde şu ana kadar koronavirüse rastlanmadı.

- Hafta sonu noter hizmetleri yeni bir tarihe kadar ertelenmiştir.