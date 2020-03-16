Adalet Bakanı koronavirüse karşı yeni önlemleri açıkladı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yargıda koronavirüs önlemleriyle ilgili açıklama yaptı. Gül, hafta sonu noter uygulamasının askıya alındığını, 60 yaş üstü hakim ve savcıların izinli sayılacağını açıkladı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yargıda koronavirüs önlemleriyle ilgili açıklama yaptı. Gül'ün açıkladığı tedbirler şöyle:
- 60 yaş üstü hakim ve savcılar izinli sayılacak.
- Ertelenen duruşma günleri UYAP'tan duyurulacak.
- Tüm kurumlarda dışarıdan gelenlere maske ve eldiven veriliyor.
- Avukatlar cezaevine kapalı görüşe asgari gidecek.
- Hükümlülerin toplu olarak yaptığı tüm faaliyetler sona erdirilmiştir.
- Cezaevlerinde şu ana kadar koronavirüse rastlanmadı.
- Hafta sonu noter hizmetleri yeni bir tarihe kadar ertelenmiştir.
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