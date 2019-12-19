19 Aralık 2019 Perşembe 11:39:33 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 11:41:30
Adalet Bakanı Gül'den (Hablemitoğlu cinayeti) açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Hablemitoğlu cinayeti hakkında, "Yargı büyük bir titizlikle çalışmasını sürdürmekte bizler de gerekli temaslarımızı yaparak tüm gayretleri ortaya koymaktayız." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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