Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den teröristbaşı 'Mazlum Kobani' açıklaması: Kırmızı bülten çıktı, 196 ülkede geçerli

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Terörist Mazlum Kobani'nin (terör örgütü PKK/YPG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin) ABD topraklarına girer girmez tutuklanıp Türkiye'ye iade edilmesini istedik." dedi.



Amerika Birleşik Devletleri'nden, kırmızı bültenle aranan Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in tutuklanarak Türkiye'ye teslim edilmesi istendi.

Konu ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Terörist Mazlum Kobani'nin (terör örgütü PKK/YPG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin) ABD topraklarına girer girmez tutuklanıp Türkiye'ye iade edilmesini istedik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam TRT ortak yayınında yaptığı açıklamada, ABD'nin kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK/YPG elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'i Türkiye'ye teslim etmesi gerektiğini ve gerekli girişimlerde bulunulması için Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e talimat verdiğini söylemişti.

Adalet Bakanı Gül, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, "Bu operasyon Kürtlere değil teröristlere yapılıyor. Bu operasyonla algı operasyonları da boşa çıkarıldı. Terör örgütünün gerçek yüzünü herkes gördü." dedi.

Gül sözlerini şöyle sürdürdü;

49 YPG'li Türk yargısına çıkarıldı 32'si tutuklandı. Türk vatandaşı DEAŞ'lılarla ilgili işlem devam ediyor.





(TRT Haber)