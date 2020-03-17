17 Mart 2020 Salı 19:49:03 | Son Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 19:50:21
Adalet Bakanı Gül: Stajyer avukatlar 30 Mart'a kadar izinli sayılacak
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adliyelerdeki stajyer avukatların 30 Mart'a kadar izinli sayılacağını bildirdi.
Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Adliyelerdeki stajyer avukat meslektaşlarımızın, ilk aşamada 30 Mart 2020 tarihine kadar izinli olmalarını, ayrıca bu sürenin stajlarından sayılmasını kararlaştırdık. Arkadaşlarımızın, evlerinde yapacakları okuma ve çalışmalarla bu süreci iyi değerlendireceklerine inanıyorum." ifadesini kullandı.
AA
- Adalet Bakanı Gül: Stajyer avukatlar 30 Mart'a kadar izinli sayılacak
- Avrupa'dan dönen vatandaşlarımızın karantinada kaldıkları yurtlar belli oldu
- Başkan Erdoğan liderlerle görüştü! Koronavirüsle mücadele bağlamında ortak hareket edilecek
- Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz
- Oda TV bu kez TSK üzerinden manipülasyona kalkıştı