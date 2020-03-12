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12 Mart 2020 Perşembe 22:45:58 | Son Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 23:55:08

Adalet Bakanı Gül: Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "Koronavirüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Acil eylem planımızı sürekli güncelleyip titizlikle uyguluyoruz." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı Bakanlık olarak tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda, acil eylem planını sürekli güncelleyip, titizlikle uyguladıklarını bildirdi.

Adalet Bakanı Gül, twitter hesabından, Bakanlık tarafından koronavirüse karşı alınan tedbirleri içeren acil eylem planını açıkladı. 

Eylem planının uygulanmasının bakanlık bünyesinde kurulan bir komisyon tarafından günlük olarak takip edildiğini bildiren Gül, Koronavirüs Bilim Kurulunun yaptığı değerlendirmeler doğrultusunda güncellenecek acil eylem planının ilk aşaması kapsamında, Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı, bağlı ve ilgili kurumlar bünyesinde uygulanan genel tedbirleri şöyle sıraladı:

"Herhangi bir zorunluluk bulunmadığı müddetçe yurt dışına ziyaretler ve yurt dışından gelen heyet ziyaretlerinin kabulü nisan ayı sonuna kadar iptal edildi.

Bakanlık bünyesinde gerçekleştirilecek toplantı, eğitim, seminer gibi bütün toplu faaliyetler yine nisan ayı sonuna kadar iptal edildi.

Yurt dışından gelen personel, koronavirüs testleri ve ilgili tetkiklerin yapılması için sağlık kurumuna yönlendirilmekte olup personelin yurda giriş yaptığı andan itibaren ilk 14 günü raporlu olarak geçirmesi takip edilmektedir.

Adliyeler, Bakanlık merkez teşkilatı, ilgili kurumlar ve ceza infaz kurumları dahil bütün binalarda, ring ve servis araçlarında dezenfeksiyon ve temizlik işlemleri rutin olarak yapılmakta olup bütün bina girişlerinde dezenfektan aparatları bulundurulmaktadır. Ayrıca hijyen noktasında farkındalığın artırılması amacıyla personele eğitim verilmekte ve vatandaşlara yönelik duyurular yapılmaktadır."

CEZAEVLERİNDE TEDBİR ALINDI

Adalet Bakanı Gül, ceza infaz kurumlarında uygulanan tedbirleri de şöyle açıkladı: 

"Kuruma ilk kabul işlemleri esnasında hastalık belirtisi gözlemlenen tutuklu ve hükümlüler, hastanelere sevk edilerek, sağlık raporları doğrultusunda ceza infaz kurumlarına kabul edilmektedir.

İlk kabul işlemleri, tutuklu ve hükümlülerin son dönemde yurt dışına gidip gitmediği kolluk marifetiyle tespit edildikten sonra yapılmaktadır.

Yüksek ateş, öksürük gibi rahatsızlıkları gözlemlenen tutuklu ve hükümlülerin, gecikmeksizin hastaneye sevki sağlanmakta, tedavileri tamamlanan ve test sonuçları negatif çıkanlar kuruma kabul edilmektedir. Şu ana kadar ceza infaz kurumlarımızda koronavirüs testi pozitif çıkan tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır.

Hastalık belirtisi gözlemlenmeyen ilk kez kuruma gelen tutuklu ve hükümlüler ise imkanlar dahilinde 14 gün süreyle ayrı bir bölümde tutulmaktadır.

Son dönemde yurt dışına çıkmış olan yabancı ve Türk vatandaşı ziyaretçilerin tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etmesine izin verilmemektedir.

Gerekli görüldüğü takdirde açık görüş dahil bütün ziyaretlerin kademeli olarak sınırlandırılması planlanmaktadır.

Bütün ceza infaz kurumları için yeteri kadar ateş ölçer, dezenfektan ve temizlik malzemesi temin edilmiş olup salgın ihtimaline karşı bütün ceza infaz kurumlarında ilk müdahale esnasında gerekli olan tulum, maske, eldiven, gözlük, galoş, bone ve sıhhi önlük ihtiyacı giderilmiştir."

AA

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